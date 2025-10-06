Preocupación por Miguel Ángel Russo: se agrava su problema de salud

El entrenador de Boca no pudo estar en los últimos dos partidos del xeneize luego de haberse debilitado físicamente.

En las últimas horas, Miguel Ángel Russo habría sufrido un notable deterioro en su salud , lo que se plasmó en su segunda ausencia consecutiva como DT de Boca en partidos oficiales. El técnico no pudo estar contra Defensa y Justicia en Varela y tampoco se hizo presente en La Bombonera, en la goleada por 5 a 0 sobre Newell's.

Diferentes fuentes se hicieron eco de las distintas versiones y este lunes al mediodía periodistas que siguen de cerca el Mundo Boca informaron que Russo atraviesa un grave estado de salud, visiblemente debilitado luego del último cuadro de deshidratación que lo comenzó a aquejar hace algunas semanas.

La presencia o no de Miguel en las prácticas y partidos de Boca pasó a un plano totalmente secundario, ya que la relevancia pasa por su estado de salud, independientemente de lo futbolístico.

Un mes que viene siendo difícil

El pasado martes 2 de septiembre, luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, Miguel se había presentado en el sanatorio Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero pero terminó siendo internado por precaución.

Al entrenador se le administró medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y, finalmente, Russo fue dado de alta el viernes 5, habiendo permanecido tres días internado.

Pudo estar presente en Rosario contra Central, donde los canallas le dieron todo su afecto en un club en el cual es ídolo por haberlo ascendido, sacado campeón y no haber perdido nunca un clásico.

Tras el partido frente a Central Córdoba, al día siguiente el DT se fue a hacer chequeos médicos a su clínica de cabecera y médicos le aconsejaron quedarse internado por un cuadro de deshidratación.

Según las informaciones que trascendieron este lunes 6 de octubre, las ausencias contra Defensa y Newell's no vieron en la salud de Russo una mejora, sino todo lo contrario.

Miguel, de 69 años, está en tratamiento desde 2017 luego de que se le detectara un cáncer de próstata, que le implica estar constantemente medicado.

En estos años, solo se ausentó tanto tiempo como ahora cuando dirigía a Millonarios de Colombia, apenas se enteró del diagnóstico de la enfermedad.