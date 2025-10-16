En medio de los cruces, se fue uno de los jugadores clave de Deportivo Rincón en el Federal A

La noticia se dio a horas del partido de ida contra 9 de Julio de Rafaela por el segundo cruce de playoffs.

A tres días de otro compromiso clave, Deportivo Rincón sufrió una baja importante. El único representante neuquino en el Federal A , que el domingo enfrentará a 9 de Julio de Rafaela , en el partido de ida del segundo cruce de playoffs correspondiente a la Reválida , no tendrá a uno de sus referentes.

Se trata del marcador central Agustín Osinaga , quien ya no forma parte del plantel que conduce Pablo Castro . Luego de la clasificación frente a Sportivo Las Parejas , el defensor dejó el plantel y regresó a Bahía Blanca, donde se encuentra su familia.

Según trascendió, la decisión del jugador pasó por motivos personales y familiares. LMNeuquén consultó a gente del club, desde donde aclararon que había buena relación con el futbolista y tenían la intención de que continuara.

Por decisión propia, Osinaga decidió irse y no viajará en las próximas horas al interior santafesino para el primer encuentro contra 9 de Julio, que se disputará a las 11 de la mañana del domingo.

El zurdo había llegado a mediados de junio y fue uno de los varios refuerzos que Deportivo Rincón sumó con el torneo empezado. Junto al capitán, Jonathan Chacón, formó una dupla que le fue dando cada vez más solidez al equipo neuquino, le permitió avanzar a la zona Campeonato, después a los playoffs y estuvo cerca de las semifinales por el primer ascenso, en un cruce que perdió cerca del final contra Sportivo Belgrano.

El posible reemplazante

Con el sueño del segundo ascenso todavía intacto, ahora Rincón deberá hacer frente a lo que viene con las otras herramientas que tiene en el plantel. Como número puesto aparece Carlos Esteves, quien es uno de los varios jugadores que ascendió con el León desde el Regional Amateur. Tanto él como Héctor Rueda, Fernando Inda y Jonathan Criado son de los que más tiempo llevan en la institución.

Horarios y árbitros confirmados por el Consejo Federal

El choque entre 9 de Julio y Rincón será uno de los cuatro partidos de ida del domingo y tendrá a Enzo Silvestre como árbitro principal.

Ese mismo día, pero a las 16, Fernando Marcos impartirá justicia en Guillermo Brown-Sportivo Belgrano. Una hora más tarde, Jonathan Correa lo hará en Costa Brava-San Martín de Formosa.

Desde las 18, Sarmiento de La Banda visitará a Atenas de Río Cuarto con José Sandoval como juez.

La acción comenzará el viernes a las 22, en Salta, con el choque entre Juventud Antoniana y Gimnasia de Chivilcoy. Maximiliano Macheroni será el árbitro.

El sábado, a las 20:30, Douglas Haig recibirá a Argentino de Monte Maíz bajo el control de Guillermo González, en Pergamino.

Ya el lunes, Kimberley y Olimpo iniciarán su llave en Mar del Plata. Diego Novelli dará el pitazo inicial a las 15:30 en cancha del Dragón.

La gran final por el primer ascenso, que determinará al campeón del Federal A 2025, comenzará a las 16 del domingo con arbitraje de Juan Nebbietti. Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela se enfrentarán en San Nicolás.