Deportivo Rincón va por la remontada en su casa

El León cayó por 2 a 0 en Santa Fe y este domingo va por todo ante Sportivo Las Parejas para seguir en el Federal A.

Deportivo Rincón se juega todo en casa este domingo en la vuelta de los playoffs de la Reválida . Luego de caer por 2 a 0 en Santa Fe ante Sportivo Las Parejas , el León buscará la épica en el sintético. El Depo debe convertir por dos y no recibir goles para avanzar de ronda.

“Sí, fue un golpe duro allá en Las Parejas, pero estamos confiados, ya dimos vuelta a la página , entrenamos de la mejor manera para llegar al domingo y poder dar vuelta de este resultado”, dijo a LM Federico Moreno , volante central del Depo a LM.

A partir de las 11 en la Ciudad Deportiva , Fernando Omar Marcos pitará el inicio del duelo. El juez bahiense estará secundado por Danilo Viola y Felipe Zonco , mientras que Kevin Bustos completará la cuaterna.

La Reválida para el León parece cuesta arriba después del resultado negativo en Las Parejas. Sin embargo, hay algo que alimenta la ilusión del conjunto neuquino: la ventaja deportiva y definir en casa. “La verdad que es un arma fuerte que tenemos, yo el año pasado la sufrí cuando vine de visitante acá. Este año me adapté y le fui agarrando la mano, es complicado cambiar de césped común a un sintético. Eso lo sabemos y ojalá que lo sufran ellos”, mencionó Moreno.

Después de su visita con Circulo Deportivo en la temporada pasada, Moreno supo cambiar el chip y reconoce que para los rivales es un piso totalmente distinto. La adaptación es importante, y por otro lado haber tenido un primer vistazo de Sportivo es relevante para la vuelta más allá del resultado.

“Nunca lo enfrenté, esta fue la primera vez y la verdad que sí, son partidos complicados porque vienen de otra zona y no los tenés mucho en vista. Ahora ya vimos un primer panorama y ojalá que nos podamos hacer fuertes el domingo acá”, aseguró.

La localía y la ventaja deportiva: la clave para Deportivo Rincón

En los antecedentes de local durante la temporada, el León derrotó por dos goles de diferencia a Kimberley 3 a 1 en el nonagonal. En la fase regular, venció a Germinal y Santamarina por 2 a 0. “Saldremos desde el minuto cero a buscar el partido, creo que ellos se van a defender y van a querer buscar de contra. Hay que hacerse fuerte, estar concentrados los 90 minutos y trabajar el partido que va a ser duro, pero yo creo que lo vamos a sacar adelante”, analizó.

Moreno se convirtió en esta temporada en uno de los jugadores más importantes en el armado del equipo, llegó como central pero volvió a sus raíces y no se despegó de la mitad de la cancha. “Sí, arranqué de central y Botella me empezó a poner ahí más al medio. Habló conmigo, yo hice inferiores de cinco, siempre jugué de cinco cuando era chico. Después, con los años fui creciendo y me mandaron de central pero conozco los dos puestos, por suerte, así que me adapté bien”, mencionó.

En el futbol siempre se menciona que un 2 a 0 es un resultado mentiroso y en un terreno chico, con tiros de media distancia y la buena altura que tiene el León, el objetivo será golpear primero y rápido. “Si nos toca convertir un gol en los primeros minutos, creo que a ellos se les va a complicar bastante. Es un resultado difícil para ellos también, porque les haces uno y si se lo empatas, pasas con la ventaja del partido a vos. La ventaja también ayuda mucho”, concluyó.