Deportivo Rincón, sin descanso, enfrenta a Las Parejas en Santa Fe

El conjunto neuquino viajó a Las Parejas para medirse ante Sportivo en el primer cruce de los playoffs de la Reválida.

Los 16avos de final por el segundo ascenso del Federal A ya están en marcha y este domingo es el turno del Deportivo Rincón . Tras la eliminación en cuartos de final, sin mucho tiempo de descanso, el León viajó a Santa Fe para enfrentarse a Sportivo Las Parejas en el primer duelo de la llave .

“Después de la eliminación, esta semana tratamos de enfocarnos más en lo anímico, en dar vuelta a la página y saber de qué tenemos que seguir, que tenemos una segunda oportunidad” , dijo a LM Hety Rueda , referente del plantel.

A partir de las 16, en el Estadio 4 de Septiembre, Enzo Silvestre marcará el inicio del cotejo . El santafecino contará con la asistencia de Maximiliano Moya y Bruno Pezzotta , mientras que Jonatan Mapelli será el cuarto árbitro. Es el primer partido que Silvestre dirige en la temporada al dueño de casa, y la primera vez al León en sus dos temporadas en la categoría. Cabe remarcar que llama la atención la designación de una terna compuesta por santafecinos.

El fixture del torneo fue poco amigable para el equipo neuquino, ya que le tocó viajar lejos de casa dos fines de semana seguidos, sumando cerca de 5.000 kilómetros. El lado positivo de este contexto para el Depo es que tiene la ventaja deportiva y podrá definir en la Ciudad Deportiva, pero deberá hacer un buen negocio en Santa Fe.

deportivo rincón

“Nos tocaron los dos viajes seguidos, largos, sabemos lo que implica porque son muchos kilómetros en tan pocos días. Lo más importante es lo anímico, no pudimos entrenar tan específico como quisiéramos por por el viaje que tuvimos la semana pasada y por este viaje”, asumió.

El Deportivo Rincón viene sin descanso desde el final de la Fase Campeonato, ya que con celeridad afrontó el cruce por cuartos de final donde ganó en la ida en suelo neuquino por 2 a 1, y en San Francisco la Verde se quedó la llave por 1 a 0 enviando a los neuquinos a la Reválida.

“Tenemos esta deuda de visitante, de hacernos un poquito más fuertes, de haber sacado algún punto más, sabíamos que de visitante nos cuesta. Esta es una gran oportunidad que tenemos para reivindicarnos en ese sentido y poder irnos con un resultado positivo para Rincón y poder usar nuestra ventaja”, analizó.

“Estábamos muy felices por haber clasificado entre los primeros cuatro de la zona, los mejores ocho del país. Sabíamos la oportunidad que teníamos y la ventaja de deportiva nos deja afuera”, agregó.

oso sánchez arquero deportivo rincón

Sportivo, por su parte, llega al encuentro con varios días de descanso. Su último compromiso fue el domingo 14 de septiembre frente a Boca Unidos en Corrientes, donde cerraron la Zona B de la Reválida con una victoria por la mínima. Los dirigidos por Martín Barbero quedaron cuartos con 16 puntos en aquel grupo.

En la anteúltima fecha, en el Estadio 4 de Septiembre, derrotó por 3 a 1 a Ben Hur en lo que fue su segunda victoria de la Reválida en su casa. El resto de los encuentros fueron una derrota y un empate. Estos números son a los que tiene que estar atento el conjunto de Pablo Castro para poder fortalecer su desempeño en condición de visitante, sobre todo sabiendo que la ventaja está de su lado.

La deuda de Deportivo Rincón en el Federal A

“Estamos orgullosos del torneo que hicimos, estuvimos a la altura en la zona de campeonato y en la zona de ascenso demostramos que por ahí estábamos para un poquito más y nos faltó. La ventaja deportiva hoy en día nos toca a nosotros para poder pasar a la siguiente fase”, aseguró.

Las victorias lejos de Neuquén quedaron muy lejanas para el León, fueron a principios de la temporada en la etapa regular. Desde allí el rendimiento no fue optimo y en su ultimo duelo en Córdoba tuvieron chances, pero un remate al arco de otro partido los dejó fuera de la chance por el primer ascenso.

Esto es lo principal a mejorar para definir tranquilos en Rincón de los Sauces. “Creo que la clave está en eso, dar vuelta a la página y encarar esta segunda oportunidad con todo. Tenemos la oportunidad grande de poder demostrar que de visitante nos podemos hacer fuerte. Es una deuda que tenemos nosotros y que intentaremos este domingo poder sacar adelante e irnos con una ventaja a Rincón”; concluyó.

El encuentro tendrá la transmisión a través de Youtube de La Gloria o Devoto y la Primera AM550 llevará el relato a través de la radio.