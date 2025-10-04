Franco Colapinto en el GP de Singapur: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine largará desde la 16° posición, tras beneficiarse por la descalificación de Carlos Sainz y Alex Albon.

La Fórmula 1 vuelve a rugir este domingo 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur , que tendrá su carrera principal desde las 9:00 (hora de Argentina) . Tras una clasificación repleta de irregularidades técnicas, el piloto argentino Franco Colapinto largará desde el puesto 16 , beneficiado por las descalificaciones de Alex Albon y Carlos Sainz.

Tanto Albon como Sainz, pilotos de Williams Racing, fueron descalificados por no cumplir con el reglamento técnico en el sistema DRS: el alerón trasero de sus monoplazas superó el máximo permitido de apertura. Esta sanción permitió que Colapinto ganara dos posiciones en la parrilla , mejorando una clasificación que había sido discreta, con un 19º lugar inicial.

La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

Colapinto-Singapur-Portada

La escudería Alpine venía de otra clasificación compleja en el trazado urbano de Marina Bay, pero este pequeño avance puede ser una oportunidad para apostar a una estrategia más agresiva. Junto a Pierre Gasly (que largará 18º), Colapinto intentará aprovechar los errores ajenos en un circuito que no perdona y donde los incidentes suelen jugar un papel decisivo.

Colapinto no la tendrá nada fácil este domingo, ya que tendrá que subir varias posiciones si quiere sumar sus primeros puntos del año en un circuito como el de Marina Bay, donde es casi imposible realizar adelantamientos.

De cara a la carrera de este domingo, analizó: “Hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

Por último fue consultado por la falta de vueltas con ritmo de carrera que realizó durante las prácticas libres, ante lo que se sinceró: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana sea un día mejor que el de hoy”.

Horarios del Gran Premio de Singapur

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09:00 (hora de Argentina)

Dónde ver la carrera en vivo

Disney+ será la opción principal para ver el GP de Singapur en vivo desde la Argentina. También se espera transmisión por Fox Sports. Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, que ofrece distintas cámaras y datos en tiempo real.

Así largan en Marina Bay