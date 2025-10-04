Escándalo en la Fórmula 1: la descalificación que benefició a Franco Colapinto

Una vez finalizada la clasificación del Gran Premio de Singapur, la dirección de carrera comunicó que dos pilotos fueron sancionados.

La Fórmula 1 confirmó que los pilotos de Williams Racing , Alex Albon y Carlos Sainz , fueron descalificados de la clasificación del Gran Premio de Singapur tras no superar las verificaciones técnicas posteriores.

La sanción benefició directamente al argentino Franco Colapinto , quien avanzará hasta el puesto 16 en la parrilla de salida. En tanto, su compañero Pierre Gasly lo hará desde la posición 18.

La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

La modificación en la parrilla representa un pequeño alivio para Alpine, que había tenido una clasificación complicada en el circuito urbano de Marina Bay. Aunque el rendimiento del equipo sigue por debajo de los principales rivales, el ascenso de Colapinto y Gasly les da margen para apostar por una estrategia agresiva y aprovechar cualquier incidente en una pista donde la gestión del ritmo y los errores ajenos suelen ser determinantes. En un fin de semana difícil, la sanción a Sainz y Albon le otorgó a Alpine una inesperada oportunidad para cambiar su suerte.

Así quedó la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Nico Hülkenberg (Stake Sauber)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Stake Sauber)

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Las declaraciones de Franco Colapinto post qualy

El piloto argentino de Alpine aseguró: “Estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo”.

De cara a la carrera de este domingo, analizó: “Hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

Por último fue consultado por la falta de vueltas con ritmo de carrera que realizó durante las prácticas libres, ante lo que se sinceró: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana sea un día mejor que el de hoy”.

El GP de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, es el 12° que disputa este año Colapinto, quien todavía no pudo sumar puntos esta temporada. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, donde cruzó la bandera a cuadros en el undécimo puesto.