Franco Colapinto disputa la qualy del GP de Singapur: hora y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine define su futuro en la Fórmula 1 mientras se realizan las últimas carreras del año.

Franco Colapinto no tuvo un buen desempeño en las prácticas libres.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur , que ya tuvo sus prácticas libres de cara a la clasificación. La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito urbano de Marina Bay.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia y Azerbaiyán otra vez estuvo entre los últimos lugares. En cuando a las Pruebas Libres del viernes, el pilarense terminó en el puesto 19.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son la clasificación del Gran Premio de Singapur

El GP de Singapur tiene este sábado desde las 10 horas de la Argentina la clasificación.

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Así fueron las prácticas libres 1 y 2

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116.

Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero. Además, Alonso volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.

Pese a mejorar bastante su tiempo con respecto a la práctica libre 1, Colapinto no pudo salir del fondo en esta sesión y terminó 19°, a casi dos segundos y medio de Piastri y solo por delante de Russell, que no llegó a girar con gomas blandas.

Colapinto está disputando su duodécimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1, en lo que viene siendo un 2025 muy flojo en el que todavía no logró sumar puntos.

El GP de Singapur corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que lidera Piastri, quien es escoltado por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más atrás, en la tercera posición, figura Verstappen, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que resta en el año para quedarse con el título.

La actividad en el GP de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6:30 y a las 10 de la mañana respectivamente.