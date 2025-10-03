Arrancó el finde de Franco Colapinto en Singapur: cómo le fue este viernes en la Fórmula 1

El piloto argentino, que corre con el equipo Alpine, realizó este viernes las dos primeras prácticas libres en el gran premio asiático.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1 .

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Lecler c (Ferrari), quien finalizó a solo 150 milésimas de Alonso, mientras que tercero y cuarto quedaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974061532267819464&partner=&hide_thread=false Aston Martin's Fernando Alonso tops the timesheets in first practice



Let's take a look through the full classification! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OeciN5Mn4a — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

A su vez, los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quedaron quinto y sexto, respectivamente, y tendrán que mejorar mucho si quieren dar pelea en este Gran Premio de Singapur.

Pese a la posición en la que finalizó, a Colapinto le sirvió esta FP1 para ajustar detalles en su Alpine de cara a la práctica libre 2, que comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

El único piloto que terminó por debajo de Colapinto en esta sesión fue el tailandés Alexander Albon, quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su Williams al comenzar la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974048391513383069&partner=&hide_thread=false Fernando Alonso has just gone fastest on the medium tyres after 15 minutes of running so far



He'll be hoping this is a sign of things to come for Aston Martin this weekend #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xXxXcUTWMl — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

La antesala del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur se corre en el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros.

El líder del campeonato es Oscar Piastri, aunque es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 25 puntos.

Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1973841415412306165&partner=&hide_thread=false "Two guys who love going racing..."

"Ultimately we want to help the team..."



We sit down with Lando and Oscar ahead of the Singapore weekend #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/BPseM8hkBn — Formula 1 (@F1) October 2, 2025

Colapinto, por su parte, buscará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que es el peor coche de la parrilla.

El argentino consiguió como mejor resultado del año el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° cuando corría para la escudería británica Williams. Durante dicho Gran Premio, Colapinto sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3/10:

Práctica libre 1 a las 6:30

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 4/10:

Práctica libre 3 a las 6:30

Clasificación a las 10

Domingo 5/10: