Franco Colapinto pone primera en el GP de Singapur: hora y cómo verlo

A falta de pocas fechas para la finalización de la temporada, el piloto de Alpine necesita demostrar para conservar su asiento.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur , correspondiente a la 18ª fecha del campeonato de Fórmula 1 que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren.

El Gran Premio de Singapur se corre en el Circuito Callejero de Marina Bay , que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros .

El líder del campeonato , como se mencionó previamente, es Piastri , aunque es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 25 puntos .

Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.

Colapinto, por su parte, buscará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que es el peor coche de la parrilla.

Colapinto-concentrado-Portada

El argentino consiguió como mejor resultado del año el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° cuando corría para la escudería británica Williams. Durante dicho Gran Premio, Colapinto sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales.

La actividad en este Gran Premio comenzará el viernes, jornada que contará con la práctica libre 1 entre las 6:30 y las 7:30 (hora de Argentina), mientras que entre las 10 y las 11 de la mañana será la segunda sesión de entrenamientos.

El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3/10:

Práctica libre 1 a las 6:30

Práctica libre 2 a las 10

Sábado 4/10:

Práctica libre 3 a las 6:30

Clasificación a las 10

Domingo 5/10:

Carrera a las 9

Descartaron la llegada de otro piloto a Alpine

Luego de muchos rumores que vinculan a Andrea Kimi Antonelli con Alpine para el 2026, el jefe de Mercedes, Toto Wolf desmintió las dudas y aseguró que se quedará en la escudería alemana.

La Fórmula 1 siempre fue un terreno complicado para los jóvenes pilotos, que en la mayoría de los casos apenas logran mantenerse un par de temporadas antes de despedirse de la categoría.

Ante esto, Antonelli afrontó un difícil desafío en este 2025: debutar con apenas 18 años en Mercedes, nada menos que en el asiento que dejó vacante Lewis Hamilton tras marcharse a Ferrari.

Su primera temporada está dejando buenos resultados, en donde ya consiguió un podio en Canadá, finalizó nueve de los 17 Grandes Premios dentro del top ten y acumuló 78 puntos, ubicándose séptimo en el campeonato de pilotos.

Por esto, Wolff disipó las dudas en diálogo con Sky Sports Italia: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”.

La decisión refuerza la confianza de Mercedes en su joven piloto, al que considera un proyecto a largo plazo. Antonelli cumplió 19 años en agosto y, pese a su corta experiencia, ya demostró la capacidad para competir en la élite del automovilismo.