Espert lloró y culpó a los kirchneristas: "Estoy roto"

Respaldado por el presidente Milei para continuar con su candidatura, insultó a Grabois por vincularlo con el narco Fred Machado.

El diputado y candidato de La Libertad Avanza ( LLA ) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper t, lloró en una entrevista radial a pocas horas de haber sido ratificada su permanencia en la lista oficial por el presidente Javier Milei .

Quebrado por el escándalo de su vínculo económico con el narco rionegrino Federico Fred Machado, acusó y descalificó al dirigente social Juan Grabois por estar detrás de las acusaciones en su contra.

"Estoy pasando un momento muy angustiante", le confió este sábado al periodista Gabriel Anello en una entrevista en radio Mitre. " Personalmente te diría que me siento muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre ", sostuvo Espert al borde del llanto.

El legislador oficialista agregó: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es de mi padre... La verdad... Terrible, terrible".

Prometió demostrar su inocencia en la justicia

El candidato libertario, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".

josé luis espert

En otro tramo de la entrevista el todavía candidato de LLA dijo que "Lo que está en juego es muy grande. Si nos caemos están los orcos esperando para comernos crudos. No podemos entregarle el país a estos hijos de p... de los kirchneristas”, enfatizó.

Al ser consultado si no sospechaba por qué había sido tan generoso Machado con él, el candidato de LLA aseguró: “Pequé de ingenuo, cuando confié en él, no era un narco. Me lo presentó gente muy honorable”. Agregó que no tenía ni idea que Machado era narco. Respecto a las explicaciones, especialmente al electorado admitió: “Me quedé corto en la respuesta que di porque la gente está esperando otra cosa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/1974597146126274990&partner=&hide_thread=false "No podemos entregarle la oportunidad a los kirchneristas", José Luis Espert lloró en vivo al hablar sobre el escándalo de su vínculo con Fred Machado.



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1AyE0 pic.twitter.com/g6Igeoh0IQ — Radio Mitre (@radiomitre) October 4, 2025

"No me bajo nada"

En la noche del viernes Espert recibió el respaldo de Milei tras un encuentro entre ambos en Olivos. Al finalizar, Espert confirmó que no se bajará de su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, a pesar de la polémica que por su vínculo económico con el narcotraficante Federico “Fred” Machado.

Su continuidad tambaleó a pesar del video que difundió en la noche del jueves el diputado Espert, quien encabeza la lista a senadores de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, donde reconoció que había recibido la transferencia de 200.000 dólares que figura en documentos del Bank of America y que lo vincula con el empresario Fred Machado. Este último está detenido en la Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos con cargos de narcotráfico y lavado de dinero.