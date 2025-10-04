De Cipo a Londres, para alentar a Los Pumas: un viaje soñado entre amigos y la anécdota del tren

Quiénes son los 21 integrantes de Hormigas Classic , los veteranos de Marabunta , que se hicieron sentir ante los Springboks este sábado. Galería de fotos.

La barra en Londres con las banderas de Marabunta en la puerta de un mítico escenario.

Dicen que de una sobremesa entre amigos, máxime si hay copa de rico vino mediante, pueden surgir grandes ideas . Y la que vamos a narrar es otro claro ejemplo de ello. En aquella suerte de “tercer tiempo”, la clásica cena tras el entrenamiento de los jueves, comenzó a gestarse un viaje soñado para los 21 integrantes de Hormigas Classic , los veteranos de Marabunta . Y este sábado llegó el momento tan esperado y sublime para cada uno de ellos, el de presenciar un evento deportivo de elite mundial que jamás olvidarán.

Sí, en la ajustada derrota de Los Pumas ante Sudáfrica por el prestigioso Rugby Championship hubo aliento cipoleño para el combinado albiceleste que dirige Felipe Contepomi. En la mismísima catedral del rugby, Twickenham, la banda del club de referencia en la región se hizo sentir y no pasó inadvertida.

“El 90 % del estadio era de ellos, está lleno de sudafricanos acá, ya se notaba en el tren, pero nosotros le metimos garra como el equipo, aún en inferioridad numérica estuvimos cantando, divirtiéndonos, meta birra y todos nos miraban sin poder creerlo jaja. Igualmente, muy amigables los de la parcialidad rival”, compartió eufórico la anécdota Marcos Gingins, minutos después de abandonar con la delegación de nuestra ciudad el mítico estadio.

Fue un trabajo silencioso y meticuloso, justamente de hormiga, para estar hoy allí. Varios meses de planificar la travesía, preparar la logística "de acá y de allá", conseguir los recursos. Pero el resultado, al margen del previsible traspié deportivo, no pudo haber sido mejor.

“El sueño por suerte se hizo realidad. Una experiencia realmente fantástica, todo el viaje. Muy buena onda desde el aéreo, el hostel, los momentos vividos junto a los chicos. Hasta se sumó otro ex Hormiga que trabaja en Madrid. Tener la oportunidad de ver en vivo semejante partido, en un estadio espectacular, es único. Fuimos al museo del rugby, algo impresionante, conocimos Londres, recorrimos la parte histórica, puntos turísticos y estamos fascinados”, agregó el presidente de la agrupación Hormigas Classic.

image Los fanas cipoleños vieron de cerca a Bautista Delguy y Franco Molina.

Pero no todo pasa por una ovalada para ellos. También aprovechan para descubrir lugares famosos y conocer otras culturas. Por caso, “ayer fuimos a Piccadilly Circus -plaza y cruce de calles icónico de Londres-, quedamos impresionados. Ver cómo sale la gente bajo la lluvia tras estar todo el día trabajando, cómo pasan impecables con su piloto rumbo a los pubs… Se advierte una mezcla de personas de toda raza y religión, Londres es una ciudad cosmopolita y esa parte fue muy linda”, describió el memorable paseíto.

Y a esta hermosa aventura le quedan un par de prometedores capítulos: “Mañana -por este domingo- partimos para Dublin y vamos a estar en Irlanda 2 ó 3 días. Allí tenemos previsto recorrer el museo, tomar cerveza Guinness o cerveza negra, luego nos trasladaremos a Escocia a pasear, disfrutar de unos whisky en la capital de esa bebida y ya después pegar la vuelta”, adelantó los tentadores planes.

¡Salud muchachos! Y a seguir disfrutando del rugby, de la vida y fundamentalmente de la amistad.

Las mejores fotos

La delegación de Hormigas Classic

Marcos Gingins (presidente de la agrupación)

Koko y Tute Ñuñez

Juan José Sáez (el que viajó desde Madrid)

Alejandro Schroeder

Sergio Senador

Sergio Pilia

Alex Alacayaga

“El Indio”

Sebastian Cicerone

Beto Canestri

Pablo Valenzuela

Charly Cejas

Diego el Rayo Feijó

El Rosa Costa

Claudio Schoua

Ale Sarmiento

Tucho Del Brío

Bala Gazola

Ottonelo Eduardo

Dave Roberts

El partido

Los hinchas cipoleños contemplaron cómo Sudáfrica volvió a demostrar su jerarquía y derrotó a Argentina por 29-27, resultado que le permitió coronarse nuevamente campeón del Rugby Championship. Pese a la mínima diferencia, los Springboks fueron superiores en el complemento y repitieron la fórmula que ya les había dado éxito una semana atrás en Durban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1974527442372214997&partner=&hide_thread=false Nuestra familia. Nuestra gente. Nuestros clubes. Nuestra hinchada.



Unidos por una misma bandera. ¡Muchas gracias a todos los que nos acompañaron! pic.twitter.com/1ojvDlo2BT — Los Pumas (@lospumas) October 4, 2025

Por su parte, el equipo albiceleste finalizó en el último lugar de la tabla con 10 unidades. Los Pumas quedaron apenas por detrás de Australia (11 puntos), Nueva Zelanda (19 puntos) y Sudáfrica (19 puntos).

A pesar de la derrota, el cierre del Championship fue ajustado para la Selección nacional, que mostró momentos de gran intensidad y una reacción sobre el final que dejó el marcador a solo dos puntos de diferencia.