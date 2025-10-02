Los Pumas ya tienen equipo confirmado para su despedida del Rugby Championship 2025

El seleccionado argentino de rugby se vuelve a enfrentar a Sudáfrica que se juega el título en la última fecha.

Tras la amplia y dolorosa caída por 67-30 ante Sudáfrica en Durban, Los Pumas ya se concentran en el último partido del Rugby Championship 2025 . El seleccionado argentino volverá a enfrentarse con los Springboks el próximo sábado a las 10:00 de la mañana, esta vez en Twickenham, la catedral del rugby en Londres.

La formación presentará siete modificaciones con respecto al último partido. Felipe Contepomi no podrá contar con Gonzalo García, quien quedó marginado luego de un fuerte golpe recibido en el Kings Park. Junto a él, Tomás Albornoz también fue dado de baja del plantel y ambos no integrarán el equipo para el cierre del torneo.

En la primera línea, Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi integrarán el pack inicial, alineación que busca aportar solidez y experiencia en la disputa frente al conjunto sudafricano con mucho poderío en el scrum. El pilar derecho de la albiceleste tendrá la dura tarea de enfrentar a Ox Nche, el jugador sudafricano que vuelve luego de una semana de reposo tras una contractura y que no estuvo presente la semana pasada en Durban.

image

La segunda línea estará conformada por Guido Petti y Pedro Rubiolo que reemplazarán a Lucas Paulos y Franco Molina. Mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grondona ocuparán las posiciones en la tercera línea. La conducción del equipo recaerá Simón Benítez Cruz, el medio scrum de CUBA será el reemplazante de Gonzalo García. Gerónimo Prisciantelli en la posición de apertura, el ex atlético de San Isidro será el encargado de manejar los ataques e del seleccionado argentino por primera vez en un RCH.

En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Justo Piccardo son los elegidos por Contepomi. Otra de las novedades es la de Juan Cruz Mallía como wing del equipo, junto Bautistas Delguy en la otra punta. El fullback del equipo será Santiago Carreras.

Sudáfrica va por el título

Por su lado, Rassie Erasmus, head coach de Sudáfrica, confirmó cuatro modificaciones en la lista de 23 jugadores respecto al encuentro anterior. Ox Nche, mencionado anteriormente regresa como titular tras recuperarse de la lesión que le impidió participar en el último partido en Durban ante Los Pumas.

image

Grant Williams, Jesse Kriel y Bongi Mbonambi integrarán el banco de suplentes. Erasmus explicó: “Este partido es una final para nosotros, y sabemos lo peligrosa que puede ser Argentina, por lo que hemos seleccionado las combinaciones que creemos que serán las más adecuadas para este partido”. El head coach agregó: “Los cambios en el equipo son mínimos, ya que la mayor parte del equipo ya cumplió su función la semana pasada contra los Pumas en Durban y en los otros partidos del Rugby Championship”.

Los Springboks se encuentran ante un partido importantísimo. Llegan a la última fecha con chances de consagrarse en el Rugby Championship. Lideran la tabla de posiciones con 15 unidades y dependen de sí mismos para campeonar. Detrás de ellos se encuentran Nueva Zelanda y Australia, con 14 y 11 puntos respectivamente, y cada uno necesita ganar su partido al mismo tiempo que esperan una mano por parte de Argentina que cierra la tabla con 9 unidades.