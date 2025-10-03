El increíble método con el que Franco Colapinto afronta el calor extremo en el GP de Singapur

La Fórmula 1 se desarrolla con mucho calor en el circuito de Marina Bay por lo que la Fórmula 1 habilitó un sistema de refrigeración particular.

El calor azota en el circuito de Marina Bay, donde durante este fin de semana está en juego el GP de Singapur y en el cual Franco Colapinto se jugará más que una carrera debido a que la escudería Alpine transita la última etapa de definiciones para definir el segundo piloto del equipo. Ante las altas temperaturas, los pilotos de la Fórmula 1 utilizarán un sistema de refrigeración particular.

“Tras haber recibido por parte del Servicio de Meteorología oficial una previsión de que el Índice de Calor será superior a 31ºC en algunos momentos durante la carrera... se declara ‘calor extremo’”, dijo el director de carrera de la categoría Rui Marques. Es por eso que quedó habilitado, de forma opcional, un traje especial para afrontar y contrarrestar las altas temperaturas en pista y dentro del monoplaza.

Se trata de un sistema llamado Cypher Pro Micro Cooler, que cuenta con 50 metros de conductos, acumulador térmico, bomba, instalaciones hidráulicas que le proporcionan frío al traje especial para que el cuerpo mantenga una temperatura compatible con la actividad. Lo positivo a su vez es que su funcionamiento no depende de la energía del monoplaza. En criollo, un sistema similar al de serpentina.

Chaleco F1

Qué dijo colapinto sobre el chaleco térmico

“Creo que mientras se mantenga como algo opcional para los pilotos, cuando hace mucho calor y se declara riesgo por calor, que podamos elegir usarlo o no dependiendo de nuestro estado físico y si realmente sufrimos o no, es justo. Me parece muy justo que tengas que poner más o menos peso y usar el chaleco, así que eso mantiene la equidad”, dijo Franco.

El cronograma de Colapinto en Singapur

Viernes 03 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas (Puesto 19°)

06.30 a 07.30 horas Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 04 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 05 de octubre

Carrera: 9:00 horas

El exigente entrenamiento de Colapinto: qué dijo el piloto sobre el GP de Singapur con "condiciones extremas"

Las condiciones para el GP de Singapur son realmente particulares y los pilotos, de todas las escuderías, ponen su atención allí debido a la demanda física que genera un circuito donde prevalece el calor (más de 30° y con humedades del 90% de noche) como condición climática y la precisión de manejo debido a las curvas cerradas y las cercanías de los muros a la pista.

En la previa a un GP que ya corrió la temporada pasada con la escudería Williams (terminó 11°, a un lugar de los puntos), el piloto oriundo de Pilar explicó a través de la escudería Alpine cómo se prepara para la carrera: "El año pasado experimenté por primera vez ese desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar con calor para prepararme para las condiciones extremas".

franco colapinto auto alpine

Sumado a esto agregó: "El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones de curvas técnicas y, por lo general, la carrera es bastante buena. El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, ¡frenando muy tarde!".

"Estoy emocionado por salir. Correr bajo los focos siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar precioso para visitar como deporte", dijo y se refirió a los resultados que buscarán en el circuito de Marina Bay: "Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú, pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos darlo todo para un fin de semana exitoso".