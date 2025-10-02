El exigente entrenamiento de Colapinto: qué dijo el piloto sobre el GP de Singapur con "condiciones extremas"

El piloto de la escudería Alpine se refirió a los preparativos para afrontar el GP que se corre en el circuito de Marina Bay a partir de este viernes.

Franco Colapinto cuenta las horas para volver a correr en la Fórmula 1 después del Gran Premio en Bakú donde la suerte no estuvo de su lado y el golpe recibido por Alex Albon lo dejó sin chances de, al menos, pelear en la mitad de la tabla. A partir de este viernes tendrá revancha, en uno de los circuitos más exigentes que tiene el campeonato de la máxima categoría.

Las condiciones para el GP de Singapur son realmente particulares y los pilotos, de todas las escuderías, ponen su atención allí debido a la demanda física que genera un circuito donde prevalece el calor (más de 30° y con humedades del 90% de noche) como condición climática y la precisión de manejo debido a las curvas cerradas y las cercanías de los muros a la pista.

En la previa a un GP que ya corrió la temporada pasada con la escudería Williams (terminó 11°, a un lugar de los puntos), el piloto oriundo de Pilar explicó a través de la escudería Alpine cómo se prepara para la carrera: "El año pasado experimenté por primera vez ese desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar con calor para prepararme para las condiciones extremas".

franco colapinto auto alpine

Sumado a esto agregó: "El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones de curvas técnicas y, por lo general, la carrera es bastante buena. El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, ¡frenando muy tarde!".

"Estoy emocionado por salir. Correr bajo los focos siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar precioso para visitar como deporte", dijo y se refirió a los resultados que buscarán en el circuito de Marina Bay: "Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú, pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos darlo todo para un fin de semana exitoso".

Las sorpresivas imágenes de Colapinto con el hijo de Flavio Briatore, jefe de Alpine: "Me está dando clases"

Franco Colapinto aprovechó la parte final del receso de 15 días entre el GP de Bakú, celebrado desde el 19 hasta el 21 de septiembre, hasta el próximo que iniciará el próximo viernes 3 de octubre en Singapur. Lo llamativo de este tránsito de una carrera a otra fue la aparición pública con el hijo de Flavio Briatore, jefe de la escudería Alpine.

El futuro del piloto oriundo de Pilar en la escudería francesa es una incógnita y aún no hay precisiones de qué pasará en la temporada 2026. Briatore fue claro al afirmar que las próximas carreras serán vitales para definir la segunda butaca entre el Franco y el piloto reserva Paul Aaron, lo que genera incertidumbre y una presión mayor entendiendo que se jugará el futuro con las próximas presentaciones.

Más allá de los vaivenes en los pensamientos de Briatore, en la última semana se dio una situación alentadora que generó repercusión a nivel mundial. En las últimas horas Colapinto reposteó una historia de Instagram que compartió Falco Briatore, hijo del jefe de Alpine, disfrutando de una actividad especial en el mar donde fueron vistos montando una moto de agua cada uno.

Falcon-Colapinto

“Me está dando clases”, escribió Franco ante la publicación de Falco, en una muestra de afecto entre las partes que puede influir mínimamente en la decisión sobre la continuidad aunque dependerá de los resultados y el manejo que muestre en las próximas carreras.

Los horarios del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30 horas

06.30 a 07.30 horas Clasificación: 10.00 a 11.00 horas

Domingo 5 de octubre