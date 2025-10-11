Preocupación en Racing: el jugador que se lesionó y podría perderse las semis de Libertadores

La Academia disputa el torneo con la mirada de reojo puesta en la serie de Copa Libertadores ante Flamengo.

Racing vivió una noche agridulce en su victoria ante Banfield por la fecha 12 del Torneo Clausura: si bien logró imponerse 3 a 1, perdió por lesión a una de sus piezas fundamentales. Gabriel Rojas , habitual titular en el lateral izquierdo, debió abandonar el campo de juego a los 25 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia muscular.

El defensor de 26 años picó al vacío por su banda, llegó a tirar un centro que terminó en gol, pero enseguida se dejó caer tomándose el isquiotibial derecho. La jugada encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico de Gustavo Costas, quien ahora deberá esperar los estudios médicos que determinarán el grado de la lesión.

En caso de confirmarse un desgarro, el panorama sería preocupante: Rojas se perdería al menos tres semanas de competencia, lo que lo dejaría afuera de ambos partidos de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo . El duelo de ida se disputará el 18 de octubre en el Maracaná, mientras que la vuelta está programada para el 29 en el Cilindro de Avellaneda.

La baja de Rojas representa un duro golpe para la Academia. No solo porque es uno de los mejores rendimientos del equipo en lo que va del semestre, sino también porque no tiene un reemplazante natural. Cuando Costas apuesta por una línea de cuatro defensores, suele improvisar a Ignacio Rodríguez en esa posición, lo que obliga a reconfigurar varios aspectos tácticos.

Así fue la victoria de Racing sobre Banfield

Racing goleó 3-1 a Banfield en condición de visitante, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, y se acomodó en la Zona A ya que quedó a solo cuatro puntos del líder, que es Defensa y Justicia.

Los goles de la “Academia” llegaron a través del mediocampista Bruno Zuculini, quien se despachó con un doblete, mientras que el delantero uruguayo Adrián Balboa convirtió el restante. Por el lado del “Taladro”, el atacante Bruno Sepúlveda descontó sobre el final.

El encargado de abrir el marcador fue Zuculini, que a los 26 minutos definió solo desde el arco tras un buen desborde del lateral izquierdo Gabriel Rojas.

Pese al gol, la mala noticia del día para Racing llegó en dicha jugada, ya que Rojas sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha, por lo que pidió el cambio y todo indica que se perderá la serie ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Ya en el segundo tiempo, Zuculini estiró la ventaja al cuarto de hora, cuando cabeceó solo en el área chica al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Banfield, Facundo Sanguinetti. A los 92 minutos llegó el tercer gol para el equipo de Avellaneda, cuando Balboa recortó muy bien en el área para dejar pagando a un defensor rival y definir con mucha categoría.

Cuando parecía que todo iba a terminar con un contundente 3-0 para Racing, Sepúlveda descontó para el “Taladro” con un potente remate al primer palo del arco defendido por Gabriel Arias.

Este triunfo le permitió a Racing llegar a los 15 puntos y, pese a que todavía no se encuentra en zona de clasificación a los playoffs, todo está muy parejo y se colocó a solo cuatro unidades del líder, que es Defensa y Justicia. Banfield, por su parte, está duodécimo con 14 puntos. En la próxima fecha, Racing recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Banfield visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza.