Dura derrota de Deportivo Rincón con Sportivo Las Parejas en la ida

El León cayó como visitante en el interior Santa Fe, en el comienzo del cruce por 16avos de final del Federal A.

En un partido que había comenzado mejor para la visita que para el local, Deportivo Rincón se volvió con las manos vacía. En el partido de ida de 16avos de final del Federal A , el equipo neuquino cayó 2 a 0 ante Sportivo Las Parejas en el estadio 4 de Septiembre del interior santafesino. Thomas Oliveri y Agustín Martíntez marcaron los tantos de la tarde en el complemento.

Con este panorama, la delegación del representante neuquino en la categoría regresa a la región sabiendo que en casa deberá ganar por 2 goles como mínimo para no quedar afuera.

El once titular que dispuso Pablo Castro fue con Criado; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Héctor Rueda; Fernando Pettinerolli y Ramón Villalba.

deportivo rincón (2)

Rincón tuvo al menos cuatro chances claras en la etapa inicial, pero la falta de precisión para definir y una atajada importante del arquero Emilio Rébora evitaron la caída del arco local.

Las Parejas también tuvo las suyas, aunque en menor cantidad, con Oliveri y Nahir Hadad, que exigieron respuestas importantes de Criado, quien volvió a la titularidad después de varios meses ante la ausencia de Alejandro Sánchez.

jonathan criado

Ya en el complemento, la cosa empezó a cambiar. El trámite no tuvo tantas llegadas, pero las que se dieron fueron de Sportivo, que tuvo alta efectividad para quedarse con la victoria.

Iban 18' del segundo tiempo cuando Oliveri capturó un rechazo de la defensa y la mandó a guardar con un derechazo certero para poner al frente a su equipo.

Castro movió el banco con los ingresos de Germán Cervera primero, y de Sebastián Jeldres, Cristian Correa, Edgardo Cano y Fernando Inda después.

Sin embargo, Rincón no tuvo la profundidad del primer tiempo y casi no inquietó a Rébora.

El local se sintió cómodo con el resultado y sobre el cierre mostró un fútbol que no se le había visto hasta allí en el partido. El segundo llegó a los 37' de la etapa final con una gran jugada en equipo que culminó con la asistencia del ingresado Jonathan Blanco para el tanto de Agustín Martínez, quien también entró desde el banco.

Los minutos finales pudieron ser peores para los de Pablo Castro, que sufrieron en un par de ocasiones y se salvaron del tercero.

deportivo rincón sportivo las parejas

El resultado fue abultado para lo que había sido el trámite del primer tiempo. El León pagó caro su floja segunda parte y volvió a caer de visitante, condición en la que no gana desde el 20 de abril contra Germinal en Rawson.

De cara al partido de vuelta, que se disputará el domingo que viene en el norte neuquino, Rincón tiene que ganar como mínimo por dos goles para clasificar. Si bien por su mejor ubicación en la segunda fase tiene ventaja deportiva en caso de igualar en el global, necesita mejorar para poder imponerse en casa contra un rival que no tiene mucho vuelo pero demostró que es peligroso si lo dejan.