La bronca de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Singapur: "Es inmanejable el auto"

El piloto argentino, que tuvo una largada extraordinaria y acabó 16°, criticó la estrategia de Alpine y cuestionó el rendimiento del monoplaza.

Franco Colapinto protagonizó una buena carrera en el Gran Premio de Singapur , pese a los contratiempos que se le presentaron: el piloto argentino finalizó en el 16° lugar , le ganó el duelo mano a mano a su compañero Pierre Gasly (19°) y sostuvo la posición con la que largó más allá de que compitió durante más de 40 vueltas con el mismo neumático. Aún así, el corredor de Alpine quedó con bronca por no haber logrado un mejor resultado.

Luego de la carrera, el oriundo de Pilar, que adelantó a tres coches en una extraordinaria largada, aseguró que todavía no comprende del todo bien el monoplaza: " No entiendo por qué vamos tan lento . Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada. Si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida. Es muy complicado para nosotros".

Al mismo tiempo, el competidor de 22 años comparó su rendimiento actual con el mostrado en 2024 a bordo del Williams, que estaba en mejores condiciones que el auto que conduce actualmente: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero después me podía mantener, hoy muy lento, lejos de los demás". Por otra parte, el reemplazante de Jack Doohan catalogó el GP como "muy frustrante".

Pese a que valoró la gestión de las gomas y haber podido mantener el ritmo a pesar de las condiciones adversas -la temperatura en Marina Bay llegó a alcanzar los 32 grados de noche-, advirtió que no está conforme con el rendimiento del coche: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto, no entiendo bien por qué vamos tanto más lento que otros".

"No entiendo bien por qué vamos tan lento" analizó Colapinto tras terminar P16 en Singapur.





A su vez, reconoció que la estrategia fue partir con blandas y detenerse en el 15° giro para colocar medias pensando en la eventual salida de un safety car, algo que finalmente no sucedió: "50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más, es inmanejable el auto. La verdad es que fue una idea loca...".

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco tendrá la oportunidad de cambiar la página en apenas dos semanas, y en un ambiente auspicioso: dirá presente en el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo en un Circuito de las Américas repleto de compatriotas fanáticos. La carrera principal será el domingo 19 de octubre a las 16 y Austin le trae buenos recuerdos al representante albiceleste, ya que el año pasado sumó un punto al quedar 10°.