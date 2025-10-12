La palabra de los goleadores de Deportivo Rincón: "Queremos seguir haciendo historia"

Fernando Inda y Sebastián Jeldres, dos de los que convirtieron en la goleada por 5 a 0 frente a Sportivo Las Parejas.

Deportivo Rincón consiguió una victoria histórica en casa : de local, en Rincón de los Sauces , se impuso por 5 a 0 frente a Sportivo Las Parejas y logró dar vuelta un marcador en contra de 2 a 0 por el partido de ida en Santa Fe. De esta forma, avanzó a la tercera fase de la Reválida del Federal A, por el ascenso a la Primera Nacional .

La importancia de abrir rápido el marcador fue clave para la remontada. Fernando Inda convirtió el primer gol del encuentro, a los 11 minutos, de lo que luego finalizó en goleada con las anotaciones de Germán Cervera, Héctor Rueda, Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres .

Inda, una vez finalizado el encuentro, contó sus sensaciones: "Tengo felicidad, emoción... es el fruto del trabajo de todo el año. Estamos muy contentos, es emocionante porque queremos seguir haciendo historia . Tocó ayudar al equipo en un momento difícil, importante. Estamos en carrera y vamos a pelear".

La importancia del terreno y la presencia del público local fue clave para el delantero: "Se notó el aliento en casa, de la familia, de la hinchada, la gente que nos quiere siempre y nos apoya en todo momento... había que darles un regalo, ganar acá en casa y seguir".

Quien también habló tras el pitazo final fue Sebastián Jeldres, autor del quinto gol para liquidar el cotejo: "La verdad que estoy feliz y contento. En el primer tiempo, ganando 3 a 0, nos dio un poco de tranquilidad y nos relajó. Pudimos demostrar más lo que somos como equipo y las individualidades que tenemos".

"Ahora vamos a descansar y recuperarnos. Venimos de una seguidilla de partidos donde hemos recorrido muchos kilómetros. El otro día allá (en la ida Santa Fe) en el segundo tiempo nos caímos, por la distancia recorrida. Hoy se vio más la cara de lo que es el equipo", agregó.

"Esperamos recuperar a los chicos que terminaron cansados, golpeados, y disfrutar de esta alegría. El martes empezaremos a trabajar el próximo partido", concluyó Sebastián sobre lo que viene para el León, que sigue en carrera por el segundo ascenso.

Así fue la goleada de Deportivo Rincón ante Sportivo Las Parejas

Deportivo Rincón consiguió la hazaña de local y sigue con vida en el Federal A. El León neuquino dio una muestra de autoridad en Rincón de los Sauces, donde aprovechó por completo la ventaja del terreno y goleó 5 a 0 a Sportivo Las Parejas, para dar vuelta la serie que había comenzado con un duro 0 a 2 en contra.

Luego del partido de ida, las expectativas no eran las mejores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y los dirigidos por Pablo Castro lo dejaron en claro: le convirtieron 5 goles a un equipo que llegaba más descansado, a diferencia del León que viene de recorrer varios kilómetros en las últimas semanas.

Gracias a la ventaja deportiva, el conjunto neuquino sabía que solamente necesitaba dos goles para avanzar de ronda. De esa forma, salió decidido a convertir rápido y lo logró: Fernando Inda anotó a los 11 minutos, mientras que Germán Cervera ya convertía el tanto para la clasificación a los 21 minutos. Héctor Rueda a los 36', y Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres completaron la hazaña a los 9' y 31' del segundo tiempo, respectivamente.

Más allá de un susto al inicio del partido, cuando apenas a los 2 minutos Ignacio González quedó mano a mano con Jonathan Criado, Deportivo Rincón dominó todo el primer tiempo y, con la pronta apertura del marcador, se permitió jugar con mayor soltura que en el duelo de ida.

Si quedaba algún tipo de duda sobre que el resultado era irremontable en la segunda etapa, el equipo de Santa Fe terminó el partido con 9 jugadores, producto de las expulsiones de sus dos defensores centrales: Nicolás Herranz y Agustín Arcando, por decisión del juez Fernando Marcos.

Con este triunfo en condición de local, y cerrando la serie con un global de 5 a 2, Deportivo Rincón avanzó a la tercera ronda de la Reválida, donde aún se permite soñar con el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego de haber caído en la disputa por la primera plaza ante Sportivo Belgrano.