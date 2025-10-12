Deportivo Rincón dio el batacazo, goleó a Sportivo Las Parejas y avanzó de ronda

El conjunto dirigido por Pablo Castro se impuso por 4 a 0 en Rincón de los Sauces para remontar el 0 a 2 en contra de la ida.

Deportivo Rincón consiguió la hazaña de local y sigue con vida en el Federal A . El León neuquino dio una muestra de autoridad en Rincón de los Sauces , donde aprovechó por completo la ventaja del terreno y goleó 5 a 0 a Sportivo Las Parejas , para dar vuelta la serie que había comenzado con un duro 0 a 2 en contra.

Luego del partido de ida, las expectativas no eran las mejores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y los dirigidos por Pablo Castro lo dejaron en claro: le convirtieron 5 goles a un equipo que llegaba más descansado, a diferencia del León que viene de recorrer varios kilómetros en las últimas semanas .

Gracias a la ventaja deportiva, el conjunto neuquino sabía que solamente necesitaba dos goles para avanzar de ronda. De esa forma, salió decidido a convertir rápido y lo logró: Fernando Inda anotó a los 11 minutos, mientras que Germán Cervera ya convertía el tanto para la clasificación a los 21 minutos. Héctor Rueda a los 36', y Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres completaron la hazaña a los 9' y 31' del segundo tiempo, respectivamente .

Más allá de un susto al inicio del partido, cuando apenas a los 2 minutos Ignacio González quedó mano a mano con Jonathan Criado, Deportivo Rincón dominó todo el primer tiempo y, con la pronta apertura del marcador, se permitió jugar con mayor soltura que en el duelo de ida.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 12.16.28 (1)

Si quedaba algún tipo de duda sobre que el resultado era irremontable en la segunda etapa, el equipo de Santa Fe terminó el partido con 9 jugadores, producto de las expulsiones de sus dos defensores centrales: Nicolás Herranz y Agustín Arcando, por decisión del juez Fernando Marcos.

Con este triunfo en condición de local, y cerrando la serie con un global de 5 a 2, Deportivo Rincón avanzó a la tercera ronda de la Reválida, donde aún se permite soñar con el segundo ascenso a la Primera Nacional, luego de haber caído en la disputa por la primera plaza ante Sportivo Belgrano.

Las formaciones de Deportivo Rincón y Sportivo Las Parejas

Deportivo Rincón : Jonathan Criado; Federico Moreno, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila; Rodrigo Galdame, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Fernando Inda, Fernando Pettinerol, Germán Cervera. DT Pablo Castro

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Julián Taverna, Agustín Arcando, Nicolás Herranz, Facundo Fernández, Aaron Martínez, Marcos Pérez, Nadir Hadad, Agustín Zanoni, Thomas Oliveri, Ignacio González. DT: Maximiliano Barbero

Goles en el primer tiempo: 11' Fernando Inda, 21' Germán Cervera, 36' Héctor Rueda.

Goles en el segundo tiempo: 9' Daniel Carrasco, 31' Sebastián Jeldres.

Cambios: ST Leonel Segovia por Facundo Fernández y Lucas Núñez por Nadir Hadad (LP), Nicolás Di Bello por Galdame (DR), 12 Sebastián Jeldres por Cervera, Ramón Villalba por Inda, Facundo Miguel por Carrasco y Axel Páez por Osinaga (DR), 17 Franco Lonardi por Oliveri (LP), 21 Lautaro Gayoso por Pérez (LP), 38 Agustín Martínez por Ignacio González (LP)

Expulsados: ST 18 Nicolás Herranz (LP), 37 Agustín Arcando (LP)

Árbitro: Fernando Marcos.

Estadio: Ciudad Deportiva Rincón de los Sauces.