Tiempo récord: jugó con la Selección, volvió a su club y en menos de 24 horas marcó un gol con su equipo

Un futbolista de la Selección argentina convirtió un tanto para la goleada de su equipo a horas de haber dejado la concentración argentina.

La Selección argentina terminó su gira por los Estados Unidos con dos partidos que tuvieron un resultado favorable iniciando con la victoria por 1-0 ante Venezuela y la goleada 6-0 al combinado de Puerto Rico que vivió un sueño al enfrentarse con los campeones del mundo. Sin embargo, por parte de la albiceleste también se concretaron sueños que estaban pendientes.

Fue Juan Manuel López que tuvo días soñados con el seleccionado y regresó a su club con un importante sueño tachado en su listado. Las últimas horas del delantero fueron frenéticas y quedaron demostradas en una situación particular que generó la admiración de los fanáticos del Palmeiras y sus compañeros.

Finalmente el jugador tuvo su debut con la Selección ingresando de titular y sumando sus primeros minutos. Una vez finalizada la concentración, en menos de 24 horas del habilidoso delantero se sumó al equipo y disputó un partido en el que el verdao le ganó 5-1 al RB Bragantino por la fecha 28 del Brasileirao. Lo llamativo de esto es que el delantero dejó expuesta su jerarquía y compromiso al contribuir con un gol.

Qué dijo el delantero tras debutar con la Selección

“Este año empezó un poco que no sabía que iba a hacer y como dijo Scaloni, empecé a disfrutar el fútbol, empecé a creérmela un poco más y todo fue pasando. La verdad que trabajé mucho para poder estar. Cada vez que me toca venir lo tomo como si fuese la última vez y creo que eso me lleva a trabajar con seriedad. Sabemos que falta poco y ahora es hacerlo bien en mi club“, expresó el delantero minutos más tarde de haber debutado en el seleccionado comandado por Lionel Scaloni.

Si bien continúa con su buena racha goleadora en la institución brasileña, el delantero que fue de arranque ante el combinado puertorriqueño no logró convertir con la albiceleste.