Boca recibe a Belgrano en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize vuelve a jugar luego del fallecimiento de su entrenador Miguel Ángel Russo, en un duelo cargado de emociones.

Boca recibirá este sábado a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura , en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A . Será el primer partido del “Xeneize” desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

El encuentro, que está programado para las 18 , se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

Boca llega golpeado a este encuentro, luego de lo que fue el fallecimiento de su director técnico Miguel Ángel Russo , quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año, que se dio el miércoles pasado tras una larga lucha contra el cáncer. Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos. Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de cierta combinación de resultados.

G3eSCNQWwAEevKJ

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano, por su parte, marcha 10° en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones.

Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos. El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors.

Las posibles formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura

Zona A – fecha 13

Boca – Belgrano de Córdoba

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 18. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Leonardo Morales, Lisandro López, Gabriel Compagnucci; Julián Mavilla, Lucas Zelarayán, Francisco González, Ulises Sánchez; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

El homenaje a Miguel Ángel Russo

Boca prepara un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo para el primer partido en la Bombonera, tras su fallecimiento, ante Belgrano. Además de la importancia del partido, ya que el “Xeneize” se encuentra peleando arriba en el campeonato y en la tabla anual que define los cupos a la Copa Libertadores, la tarde estará marcada por un profundo homenaje para quien dejó una huella imborrable en la institución.

Durante la semana pasada, Boca y todo el fútbol argentino le dieron su última despedida a Russo. El funeral realizado en el hall central de Brandsen 805 reunió a hinchas, exjugadores y figuras de distintos clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes.

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño. Primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.

Russo-DT-Portada

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imágen de Russo en una pantalla LED. En las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imágen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: ""Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12".

Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el duelo y sean recibidos por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.

Russo no sólo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto. De esta forma, el “Xeneize” le rendirá homenaje el sábado en el duelo ante Belgrano a las 18 horas en el marco del Torneo Clausura.