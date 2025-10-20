Básquet: Independiente de Neuquén, en semifinales nacionales con los U13

El equipo dirigido por Leandro Lauro ganó los tres partidos del cuadrangular en casa y se metió en la siguiente instancia.

Fiel a su historia, Independiente de Neuquén vuelve a estar en los primeros planos a nivel de básquet formativo. Con un gran fin de semana en La Caldera , el conjunto capitalino se quedó con uno de los cuadrangulares de la categoría U13 que se disputaron en distintos puntos del país.

Fueron dos días de competencia muy intensos, con tres partidos espectaculares donde los chicos no solo estuvieron a la altura, sino que se hicieron fuertes en casa para ganar todo y meterse en las semifinales nacionales de la categoría U13 .

Todo comenzó el sábado con la victoria 70 a 66 sobre Caza y Pesca de Buenos Aires , para luego continuar el domingo con el triunfo claro sobre Deportivo Viedma por 75 a 61 y finalizar por la noche con un apasionante 92-90 sobre Vélez Sarsfield.

En el último partido, los dirigidos por Leandro Lauro tuvieron como destacados desde el goleo Nahuel Aguirre, Ramiro Bayona, Ignacio Fernández y Valentino Sabas. Otros jugadores importantes a lo largo del certamen fueron Camilo Falcone, Bruno Fernández, Bautista Montenegro, Benjamín Sánchez, Sebastián Zurita, Gonzalo Rochon, Bastian Brítez y Máximo Funes.

Independiente mostró, fundamentalmente, una sólida actuación colectiva, aprovechó la localía que es clave en estas instancias y celebró con su gente.

Ferro dominó en Roca

En el Gigante de la calle Maipú, el equipo de Caballito ganó sus tres juegos y logró el primer puesto, sumando 6 puntos, escoltado por Obras Basket con 5, mientras que Del Progreso logró 4 y Federación Deportiva YPF quedó con 3.

El sábado, el "Verde" ganó el sábado a Obras en el duelo de candidatos y el domingo se impuso 71-50 a Federación Deportiva YPF y 84-58 a Del Progreso.

El domingo, Obras se impuso 111-77 a Del Progreso y por la noche venció 110-72 a Federación Deportiva.

Se viene la primera doble jornada en el Ruca Che

La Liga Nacional femenina tendrá este martes una cartelera de alto nivel en "La Casa de la Gente". Luego de finalizar sus respectivas primeras giras en el máximo nivel nacional, tanto Biguá como Independiente se presentarán en condición de local por la fase regular del certamen.

Desde las 18:30, Independiente recibirá a Obras Sanitarias, mientras que a partir de las 21, Biguá hará lo propio frente a Berazategui. Al día siguiente, se invertirán los rivales con los duelos Biguá Obras (miércoles 18:30) e Independiente-Berazategui (miércoles a las 21).

ON - Basquet femenino Bigua vs Independiente (1) Omar Novoa

Tras la victoria del equipo costero sobre el Rojo (foto) en el debut de ambos equipos en la Liga Nacional, en un partido disputado en el mítico escenario neuquino, ambos emprendieron sus respectivas giras.

Los dos conjuntos de la provincia tuvieron buenos momentos de básquet y sumaron experiencias importantes contra rivales de jerarquía, pero solo Independiente pudo rescatar una victoria sobre los tres partidos disputados fuera de casa. Fue contra Lanús, al que superó 71 a 64, mientras que Biguá perdió los tres: Rocamora, Berazategui y Lanús.

Es por eso que las tanto las dirigidas por Marcelo Remolina como las comandadas por Rubén Jaime buscarán ganar en el Ruca Che para escaparle al fondo de la tabla de la Conferencia Sur.