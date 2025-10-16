Pre Federal de básquet: el clásico neuquino y otra noche picante

El club Pacífico recibirá a Independiente de Neuquén, que viene puntero, por la fecha 9 de la etapa regular.

El Pre Federal de básquet transita la segunda parte de su fase regular y este viernes, desde las 21:30, el clásico entre el Club Pacífico e Independiente de Neuquén se roba las miradas. Será el plato fuerte entre los cuatro encuentros que están programados para esta jornada.

Luego de aquel duelo histórico en el Ruca Che, donde el Rojo se impuso por 95 a 94 con un doble agónico y en doble suplementario, los equipos capitalinos volverán a verse las caras.

Este viernes será en El Viejo Ramírez, donde los últimos antecedentes le corresponden favorablemente al equipo que comanda Maxi Rubio.

Con una tabla de posiciones que quedó repartida en dos partes iguales y muy marcadas, Pacífico e Independiente son dos de los cuatro candidatos al título.

El Rojo viene de derrotar a Centro Español, con el que comparte la punta, mientras que el Deca aplastó a Del Progreso en la fecha pasada.

El resto de la fecha

También en la capital neuquina y a las 21:30, Biguá disputará un duelo directo por mantener la categoría ante Atlético Regina en El Nido.

En El Templo, a la misma hora, Centro Español y Pérfora promete un choque de alto voltaje.

El otro clásico de la fecha será entre Deportivo Roca y Del Progreso, en el polideportivo Gimena Padín y a partir de las 22.

tabla pre federal

Cómo está la zona Ascenso

Los que buscan subir de categoría y jugar la próxima Liga Federal también tendrán acción. El líder Club Plottier visitará a Cipolletti en el predio exCorpofrut desde las 21:30.

A las 22 llegará el turno para Vista Alegre y Cinco Saltos.

El domingo, en el estadio José Luis López de Arcaute, Unión Alem Progresista será local de Centenario, a partir de las 20:30.