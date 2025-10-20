El repudiable posteo de AFA por el Día de la Madre

La entidad que preside Claudio Tapia subió a sus redes una imagen realizada con inteligencia artificial que fue muy criticada.

El último domingo 19 de octubre se celebró en Argentina el Día de la Madre y la Asociación del Fútbol Argentin o no se quiso quedar afuera de los saludos. En ese contexto, desde las cuentas oficiales de AFA en redes sociales, se realizó un posteo que generó repudio en gran parte de los seguidores.

La entidad que preside Claudio Tapia publicó una foto con la frase: "La Afa les desea un muy feliz día a todas las mamás de la Argentina ¡Gracias eternas por tanto amor!".

El problema no estuvo en las palabras sino en la imagen adjuntada, que claramente está realizada con inteligencia artificial y hace referencia a la comida.

"Nada como el cariño de mamá, feliz Día de la Madre", se lee en la parte inferior de la imagen, que tiene un plato de milanesas con papas fritas como protagonista.

captura afa saludo

De fondo se ven los trofeos de Copa América, Mundial y Finalíssima y una imagen de Lionel Messi con su mamá en un portaretratos.

Las principales críticas pasan por la vinculación directa que hizo AFA de la comida y la cocina con el rol de la madre en la familia, tomándolo como condición natural y necesaria. Un enfoque sexista y sectario que va totalmente en contra de los principios de igualdad que muchas veces la misma entidad pregona.

"Alguien que le diga a la AFA que no da. Es necesario que evolucionemos en la comunicación. Hay futbolistas que juegan el torneo local y en la Selección que son madres. Realmente no pueden estereotipar así siendo la institución madre de nuestro fútbol", escribió la periodista y relatora Lola Del Carril en su cuenta de X, reflejando el repudio que generó el posteo.

Tapia.jpg Chiqui Tapia

Scaloni felicitó a la sub 20

El entrenador de la Selección argentina mayor, Lionel Scaloni, aseguró que su cuerpo técnico está orgulloso de la actuación de la Albiceleste en la Copa del Mundo Sub-20 donde perdió la final ante Marruecos este domingo.

El domingo por la noche en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile, el equipo de Diego Placente cayó ante su par africano y se quedó a las puertas de conquistar su séptimo Mundial juvenil y romper la racha de 18 años sin hacerlo.

A pesar de esta dura derrota, los jugadores recibieron el apoyo de sus colegas de la selección absoluta y, este lunes, el entrenador Scaloni destacó la tarea de los jovenes: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes”.

“Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!” añadió quién, además de ser el entrenador de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, conquistó el Mundial juvenil en 1997 en Malasia.