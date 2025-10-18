El Club Pacífico le devolvió gentilezas a Independiente: el clásico en 8 fotos

El Decano se impuso claramente en El Viejo Ramírez y alcanzó al Rojo y a Centro Español en lo más alto del Pre Federal.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

El Club Pacífico le pagó con la misma moneda a Independiente de Neuquén y se quedó con el clásico. Por la novena fecha del Pre Federal de básquet , el equipo de Maxi Rubio dominó el juego desde el final del primer cuarto en adelante y obtuvo un justo triunfo para trepar a lo más alto de la tabla.

Luego de un comienzo favorable a la visita, con Gino Veronesi (17 puntos) y Joaquín Marcón (16) como destacados, las apariciones de Sebastián Godoy Vega (12) y Matías Stanic (14) enderezaron el barco decano para encaminarse a la victoria y así devolver gentilezas de lo que había pasado en el comienzo del certamen, cuando el Rojo se impuso en el Ruca Che en doble suplementario.

El trabajo defensivo de Pacífico fue lo más destacado, ya que dejó a un rival que tiene mucho gol en las manos en apenas 71 puntos.

pacífico independiente basquet 2025 (8) Pacífico le ganó el clásico a Independiente en El Viejo Ramírez. Fotos: Claudio Espinoza.

En el costado ofensivo, además de los dos mencionados, otros cuatro jugadores superaron el doble dígito en puntos, lo cual evidenció un mejor andamiaje para el local: Lucas Romera (13), Gustavo Maranguello (13), David Véliz (11) y Giuliano Sasso (11).

pacífico independiente basquet 2025 (7)

Con este resultado, 81 a 71, Pacífico llegó a 7 victorias y 2 caídas, mismo récord que su rival de toda la vida y que Centro Español.

El Torito sufrió su primera derrota en casa del torneo, contra un Pérfora que sigue en alza y le ganó 84 a 77, siendo superior en tres de los cuatro parciales. Luca Chiapella (18), Julián Ruiz (17) y Santiago Candia (15) se destacaron en el equipo de Fernando Claris.

No alcanzó la tarea del goleador de la noche, Emilio Santana con 22, acompañado por Víctor Cortés (14), Carlos Sepúlveda (12) y Franco Casacchia (12).

En un duelo clave por la zona baja de la tabla, Biguá derrotó 57 a 55 a Atlético Regina, en un duelo cerrado, de goleo muy bajo y nervios hasta el final.

En Roca, el clásico de la capital nacional de la Manzana quedó en manos del Depo, que se impuso a Del Progreso por 79 a 70 y obtuvo un triunfo clave para ubicarse mejor en las posiciones. Fue determinante Adolfo García Barros con 32 puntos y 7 rebotes en 32 minutos.

La fase regular continuará la semana que viene con doble fecha entre viernes y lunes, ya que el domingo son las elecciones legislativas.