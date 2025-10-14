El club Pacífico no para de ganar y quiere seguir haciendo historia en el fútbol femenino

El equipo de Rodrigo Canales se adjudicó la Copa Federal y volverá a competir a nivel nacional. El plantel espera por la renovación del cuerpo técnico con la institución.

Una de las imágenes del fin de semana la volvió a protagonizar el Club Pacífico , que con su equipo de fútbol femenino obtuvo un nuevo logro en primera división. Es el campeón patagónico de la Copa Federal y volverá a competir a nivel nacional, luego de ganarle 3 a 1 en casa a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia, con un contundente 7 a 4 en el global.

Un doblete de Marianela González y otro de Lucía Soto , de penal, fueron los gritos decanos en la tarde de Mitre y Agote, donde el público aurinegro festejó otra vez.

"Fue un partido duro, difícil. Pero bueno, creo que supimos manejar los tiempos, nos habíamos venido con la ventaja de un gol de Comodoro. Nos tocó irnos ganando al entretiempo, después nos empatan y creo que a partir de ahí empezamos a manejar la pelota, ser muy superiores y llegar a los otros dos goles. Creo que somos justos campeones", dijo a LMNeuquén Rodrigo Canales, entrenador de Pacífico.

rodrigo canales

El proyecto del femenino en el Deca viene de hace casi 10 años encabezado por su hermano Martín, con muchos éxitos. Este es el noveno título que se ganó en las últimas tres temporadas, el segundo de la Copa Federal.

"El proceso arrancó hace más de tres años. Creo que es muy bueno, nos ha tocado un grupo de jugadoras increíble. Creo que trabajamos bien, ganamos la Copa Neuquén, el Federal. Seguimos escribiendo historia en el club y dejando al fútbol de Neuquén, la Patagonia y Pacífico en lo más alto", sostuvo Canales.

La tarea no es sencilla, pero Rodrigo se muestra agradecido en lo individual por seguir haciendo exitoso su camino como entrenador y, al mismo tiempo, cómo se ofrecen las futbolistas: "el día a día es lindo, en mi caso lo disfruto mucho. Elegí esta carrera, siempre relacionado al fútbol gracias a Dios".

No es sencillo para las jugadoras hace convivir el desempeño dentro de la cancha con las actividades diarias y por eso su DT destaca el esfuerzo de las decanas: "del lado de las jugadoras es muy sacrificado, tienen sus trabajos, facultad e intentamos que en todo ese esfuerzo que hacen, que cuando estén con nosotros lo disfruten y sean semanas duras de entrenamientos. Hoy las jugadoras de Pacífico hacen un sacrificio enorme y todo lo que han logrado es un mérito doble. Nos tocó jugar la vuelta de la semi contra Confluencia y una de las jugadoras se acostó a la seis de la mañana porque tuvo que trabajar y a las 11 jugábamos. Esto es todo mérito de ellas".

Canales y su cuerpo técnico quieren seguir

La semana previa al partido decisivo fue algo movida en Pacífico. Las jugadoras estuvieron a punto de no presentarse, ya que el cuerpo técnico no tiene certezas sobre la renovación de su vínculo para el año que viene, cuando se disputará la instancia nacional de la Copa Federal.

"Pedimos la renovación de nuestro contrato y no hemos obtenido una respuesta. Creo que vamos a llegar a buen puerto. Nuestro contrato termina en diciembre y la Copa Federal es en febrero. Fue una semana agitada donde las jugadoras el martes no querían jugar porque estaban en desacuerdo con la no respuesta, así que tuvimos que convencerlas para que puedan jugar la final. Estamos a la espera para ver si está la posibilidad de la renovación nuestra", finalizó Canales, cuya vida personal y familiar está fuertemente vinculada a Pacífico.