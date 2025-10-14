Cristiano Ronaldo marcó un doblete con Portugal y logró otro increíble récord

El delantero del Al Nassr convirtió por duplicado en el empate de su selección y llegó a la cima en otra estadística goleadora.

En el marco de la cuarta fecha del grupo F de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026, Portugal enfrentó a Hungría en el Estadio Jose Alvalade. La selección lusa tuvo en su once inicial al delantero Cristiano Ronaldo , quien, acorde a su intachable carrera, marcó un doblete y logró otro increíble récord.

Con 40 años, el ex jugador del Real Madrid se sigue manteniendo en vigencia, con la ilusión de jugar su sexta Copa del Mundo y conseguir el ansiado trofeo que no pudo conquistar en su excelente carrera. Con estos dos goles, Ronaldo se metió en la historia grande del fútbol de selecciones.

Ante Hungría, el actual delantero del Al Nassr se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias, superando al guatemalteco Carlos Ruiz, quien quedó por detrás con 39 goles. El portugués lo igualó con su primer gol del partido y luego lo superó al marcar su doblete, que le permitió volver a hacer historia una vez más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1978186440962937016&partner=&hide_thread=false Cristiano Ronaldo. Siempre Cristiano Ronaldo. En 2005. En 2015. En 2025. A este ritmo, en 2035.pic.twitter.com/4y1HWZBNug — VSports Team (@VSportsTM) October 14, 2025

Cristiano ya había alcanzado múltiples récords con su país, como ser el máximo goleador histórico de Portugal y también a nivel selecciones, como a nivel equipos, siendo el goleador histórico del Real Madrid. Además, uno de sus mayores objetivos, por lo que sigue en actividad es alcanzar los mil goles en su carrera ( está a tan solo 52 tantos de lograrlo).

A pesar de una actuación histórica de Cristiano, Portugal no pudo con Hungría

Portugal y Hungría se enfrentaron por la cuarta fecha del grupo F de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026. El partido comenzó con viento a favor de los húngaros, que abrieron el marcador a los ocho minutos con tanto de Attila Szalai.

Para dar vuelta la historia apareció Cristiano Ronaldo con un doblete, primero a los 22 minutos y después en el adicionado del primer tiempo para poner a su selección al frente por 2-1 e irse al descanso en ventaja. En el complemento, el delantero del Al Nassr fue reemplazado a los 78 minutos, llevándose una ovación de todo el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1978196035659874623&partner=&hide_thread=false TAREA CUMPLIDA: Cristiano Ronaldo, autor de un doblete, sale OVACIONADO en Portugal.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VkSBE2OlDR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

El partido parecía sentenciado, cuando en los minutos de descuento apareció Dominik Szoboszlai para marcar el 2-2 final y amargar a los portugueses y a Cristiano, quien había logrado una marca histórica con sus dos goles.

Este empate agónico impidió la clasificación de Portugal al Mundial 2026. La selección lusa deberá esperar una fecha más para lograr el pase directo a la máxima cita del fútbol de países. En este momento se encuentra en el primer puesto del grupo F con 10 puntos (tras tres victorias y un empate), seguido por Hungría con cinco puntos. El grupo lo completan Irlanda y Armenia, los próximos rivales de los portugueses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1978199737334391254&partner=&hide_thread=false ¡¡HUNGRÍA LO EMPATÓ EN EL FINAL E IMPIDE QUE PORTUGAL SE CLASIFIQUE HOY!! Agónico gol de Szoboszlai para el 2-2.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/syXIxScYJ1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

El sentido homenaje de Portugal a Diogo Jota

En el partido anterior de las eliminatorias ante Irlanda, el Estadio José Alvalade de Lisboa se llenó de aplausos al minuto 21 en homenaje a Diogo Jota, jugador portugués del Liverpool que falleció en julio de este año en un accidente automovilístico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977333153573552513&partner=&hide_thread=false ¡SIEMPRE PRESENTE! En el minuto 21 del partido entre Portugal e Irlanda por las eliminatorias europeas, el Estadio José Alvalade de Lisboa se deshizo en aplausos para Diogo Jota



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/QtrIAFnIAE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

El homenaje se dio en ese minuto en particular porque Jota utilizaba el dorsal 21 con su selección. El jugador Rubén Neves le dedicó también un sentido festejo tras marcar el gol agónico a los 91 minutos en la victoria 1-0 ante Irlanda por la tercera fecha del grupo F.