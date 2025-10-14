San Lorenzo sin paz: ahora hay un nuevo pedido de quiebra

Después de un lunes escandaloso, este martes llegó a las oficinas de San Lorenzo el pedido de quiebra del fondo inversor de Luxemburgo con sede en Suiza por el que se deben desembolsar más de u$s 4.000.000. En principio, hay solo cinco días para saldar la deuda.

Recordemos que la jornada de ayer en San Lorenzo terminó con Marcelo Moretti , el presidente que volvió a su cargo gracias a una medida cautelar de la Justicia, escapándose en patrullero de la sede de Av. La Plata en donde más de un centenar de socios lo esperaban exigiéndole su renuncia.

Pero volviendo al pedido de quiebra, esta historia viene desde hace rato, se remonta al año 2020, bajo la presidencia de Marcelo Tinelli, donde el club descontó documentos de la venta de Adolfo Gaich por cerca de un millón y medio de dólares y, meses después, pidió un préstamo por u$s 2.500.000. A pesar de que hubo varias instancias de negociación, siempre terminó incumpliendo los planes de pagos y se llegó a esta situación durante esta gestión, luego de que se cortara el diálogo entre los actuales dirigentes y los inversores.

image

La semana pasada San Lorenzo ya había sido notificado de que el pedido de quiebra estaba en proceso y eso terminó por confirmarse este martes, cuando llegó la cédula judicial que da cinco días para saldar la deuda o acordar con el fondo de alguna manera antes de sentenciar el pedido de quiebra.

Algunos aseguran que hay todavía alguna instancia de amparo judicial como para aletargar el proceso, mientras otros dicen que ya se agotaron esas posibilidades. De todos modos, a partir de lo ocurrido con Racing a inicios de los 2000, hay una protección especial para las sociedades sin fines de lucro (los clubes) ante casos de estas características. O sea, en conclusión, San Lorenzo en principio no quebraría (o al menos no en una cuestión de días) pero sí tiene un problema millonario que resolver con suma urgencia.

Una imagen impactante: la policía evitó que hinchas de San Lorenzo lincharan a Moretti

Los problemas institucionales siguen afectando a San Lorenzo y los hinchas están con mucha bronca. La presencia del todavía presidente, Marcelo Moretti, en la sede de Avenida La Plata, generó enojo y una convocatoria espontánea para evitar que el titular del club siga ejerciendo su cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977873717775475147?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977863984024805417%7Ctwgr%5Efeeb8ea07a7ab6cdb9b40ba92257b5711a20878f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Funa-imagen-impactante-la-policia-evito-que-hinchas-san-lorenzo-lincharan-moretti-n1212976&partner=&hide_thread=false ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO



Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión. pic.twitter.com/E0AB5OUD6K — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

Moretti fue acusado de recibir coimas para hacer jugar juveniles en el club, algo que quedó evidenciado en un video del 2024 y fue difundido este año por Canal 9. Pese a la contundencia de la prueba, ni la justicia ordinaria ni la AFA decidieron sancionarlo, sino todo lo contrario. Con artilugios legales, la conducción de Claudio Tapia y compañía lo protegió hasta donde pudo y en los hechos Moretti sigue siendo presidente del club.

En ese contexto, llegó a la sede este lunes para llevar adelante la asamblea con los integrantes de la Comisión Directiva que todavía no renunciaron a sus cargos. Los hinchas se enteraron y lo fueron a buscar, a tal punto que tuvo que intervenir la policía de la Ciudad de Buenos Aires para evitar que lo lincharan.

Moretti tuvo que salir detrás del cordón policial para meterse en un patrullero y proteger su integridad física. Una imagen icónica que quedará en el recuerdo como uno de los peores momentos de un club castigado por las sucesivas malas dirigencias.