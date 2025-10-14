La Selección Argentina le hizo seis a Puerto Rico: todos los goles
El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una abultada victoria en el último amistoso de la gira con su capitán y referente completando los noventa minutos.
En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina enfrentó a Puerto Rico en un amistoso internacional. Con Lionel Messi en el once titular, los dirigidos por Lionel Scaloni vapulearon por 6-0 al combinado puertorriqueño.
Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin el capitán y referente ante Venezuela, el campeón del mundo aprovechó para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.
Así fue el primer tiempo de Argentina ante Puerto Rico
En los primeros minutos del partido, la selección no pudo aprovechar la posesión de pelota para llegar con claridad al arco. La mejor chance la tuvo Puerto Rico tras un zapatazo de atrás de mitad de cancha de Antonetti, que descolgó con dificultad el Dibu Martínez.
A los 14 minutos del primer tiempo llegó el 1-0 de Argentina, con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras una volea defectuosa de Nicolás González. Los dirigidos por Scaloni se pusieron al frente gracias al tanto del mediocampista del Liverpool.
El segundo gol llegó a los 22 minutos tras una asistencia de Lionel Messi pinchándola por encima de la defensa de Puerto Rico, para que Gonzalo Montiel defina con una excelente volea.
Argentina pasó a golear a Puerto Rico a los 36 minutos con un doblete de Alexis Mac Allister tras una increíble asistencia de pisada del debutante José López. La selección empezaba a lucir una amplia superioridad en el juego y el resultado.
Scaloni aprovechó el segundo tiempo para probar jugadores
Al inicio del segundo tiempo Scaloni decidió el ingreso de Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes hicieron su debut en la albiceleste, e ingresaron por Gio Lo Celso y Nicolás Otamendi.
Scaloni continuó moviendo el banco, con el ingreso de Nicolás Paz a los 12 minutos del segundo tiempo por Gio Simeone y el doble cambio a los 16 minutos de Lautaro Martínez por el Flaco López y Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.
A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un disparo de Nicolás González y con complicidad de Echavarría y el arquero de Puerto Rico, llegó el cuarto gol de la selección, que encontraba múltiples espacios para atacar a los dirigidos por Charlie Trout.
Argentina amplió la ventaja a cinco goles con un pase a la red de Lautaro Martínez tras un pase largo de Messi a González, que cedió el tanto al delantero del Inter. Es un punto importante para el Toro, al que le era esquivo el gol en sus últimos partidos. Scaloni unos minutos antes realizó el sexto y último cambio: el debut de Facundo Cambeses por Dibu Martínez.
Pasaron poco más de veinte minutos para que Lautaro Martínez marque su doblete. A los 38 minutos de la segunda parte, tras un gran anticipo de Rivero y un hermoso taco de Messi dentro del área, el ex Racing definió de derecha al palo izquierdo del arquero y marcó el sexto y último tanto argentino para decretar el 6-0 final.
La síntesis de la victoria de Argentina
- Amistoso internacional
- Argentina 6-0 Puerto Rico
- Chase Stadium (Miami)
- Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos)
Goles en el primer tiempo: 14m. Alexis Mac Allister (A); 22m. Gonzalo Montiel (A); 35m. Alexis Mac Allister (A)
Goles en el segundo tiempo: 19m. Steven Echavarría e/c (A); 33m. Lautaro Martínez (A); 38m. Lautaro Martínez (A)
Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Nico González; De Paul, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Simeone; Messi y José López.. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona; Roberto Ydrach; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Isaac Angking, Wilfredo Rivera, Jeremy de León, Steven Echaverría. DT: Charlie Trout.
