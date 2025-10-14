¿Juega Messi? La palabra de Lionel Scaloni previo al amistoso de la Selección ante Puerto Rico
El entrenador de la Selección argentina habló en conferencia de prensa sobre el amistoso de esta noche, los minutos que pueden jugar nuevos convocado y su mirada sobre Mastantuono.
Lionel Scaloni palpitó el duelo amistoso que disputará la Selección argentina este martes en Estados Unidos frente a Puerto Rico a partir de las 21 en el Chease Stadium y en conferencia de prensa despejó las dudas sobre la presencia de Lionel Messi, quien se retiró de la concentración frente a Venezuela para poder disputar el duelo con el Inter Miami.
Al ser consultado por la prensa sobre la presencia del capitán, Scaloni fue claro en su postura: "Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé. Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones mañana jugará (este martes). Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos", soltó.
Por otra parte el entrenador campeón del mundo se refirió a la presencia del arquero Emiliano Martínez: "Emiliano quiere jugar siempre, como todos, y está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él también. Ha hecho un esfuerzo para venir después del problemita en el gemelo. En noviembre seguramente probemos otra cosa".
"Algunos de los nuevos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver. Es una linda oportunidad para que puedan demostrar su valía y si podemos seguir contando con ellos", confesó y se refirió en particular al jugador José Manuel López que podría ir desde el arranque en el amistoso: "El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo de hace un tiempo, pero en los últimos meses ha pegado un salto importante. Es un gran jugador y puede dar aún más. Estamos contentos con su aporte. Si mañana todo va bien tendrá su oportunidad de poder jugar y de vestir la camiseta de su Selección".
En su relato también se refirió a Franco Mastantuono quien tuvo que volver a España luego de sufrir una lesión durante la concentración: "Franco poco a poco va a ir dándonos cada vez más. Hemos tenido una charla antes de que vuelva a Madrid. Creo que va madurando y teniendo los pasos que tiene que tener un chico de 18 años, sin apresurarse, eso es lo más importante. Va a tener la importancia que nosotros creamos y que le tengamos que dar en los partidos. Está capacitado para jugar y darnos su fútbol".
"Para la próxima fecha será más o menos la misma. Está el fútbol argentino y tenemos en cuenta eso, veremos qué hacemos llegado el caso porque es un viaje largo y el diálogo estará por delante, pero en principio repetiríamos, aunque estamos abiertos a nuevos chicos. Los que se sumarían son porque pueden aportar más. Nosotros miramos que jueguen bien a la pelota, que sea buen tipo, pero lo principal es que juegue bien y entienda el fútbol que jugamos nosotros", confesó sobre la próxima lista de convocados.
Te puede interesar...
Leé más
El tuit de Karen Reichardt, la candidata de Javier Milei, insultando a Messi
Scaloni se prepara para los amistosos de la Selección previo al Mundial: "Para nosotros nunca hay amistosos"
Ganó todo con Messi en Barcelona, fue el mejor en su puesto y deja el fútbol
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario