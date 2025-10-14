⁠Quién es la figura mundial que visitó a Messi y al plantel de la Selección argentina en Estados Unidos

Un reconocido artista pasó por la concentración de la Scaloneta y se sacó fotos con los jugadores. El posteo dedicado en su cuenta de Instagram.

La Selección argentina se prepara para el segundo amistoso de esta gira por Estados Unidos donde enfrentará a Puerto Rico este martes desde las 21 en el Chease Stadium, luego de la victoria por la mínima ante Venezuela. Ya en el cierre de la visita, mientras el plantel asume la responsabilidad de los encuentros también disfrutan momentos distendidos durante la práctica.

En el recorrido de la Selección por suelo estadounidense algunos jugadores tuvieron la posibilidad de visitar a su compañero y amigo Lionel Messi durante el duelo del Inter Miami donde goleó 4-0 al Atlanta United por la MLS con un doblete del astro. Allí tanto Leandro Paredes, como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso disfrutaron del espacio recreativo para ver brillar al '10'.

En las últimas horas el plantel recibió una visita particular que llamó la atención y generó una gran admiración entre los futbolistas. Es que el cantante puertorriqueño Daddy Yankee compartió en sus historias de Instagram una imagen sobre la visita que hizo al predio donde se entrena el seleccionado: "También vinimos a saludar a la gente linda de AFA Selección".

Las fotos y videos del encuentro

Daddy AFA

Daddy Yankee Selecció

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977922732625903702&partner=&hide_thread=false UN INVITADO ESTELAR: Daddy Yankee pasó por el entrenamiento de la Selección Argentina y el Dibu Martínez se animó a tirar un pasito.



@Argentina pic.twitter.com/lHlDelTtXQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

¿Juega Messi? La palabra de Lionel Scaloni previo al amistoso de la Selección ante Puerto Rico

Lionel Scaloni palpitó el duelo amistoso que disputará la Selección argentina este martes en Estados Unidos frente a Puerto Rico a partir de las 21 en el Chease Stadium y en conferencia de prensa despejó las dudas sobre la presencia de Lionel Messi, quien se retiró de la concentración frente a Venezuela para poder disputar el duelo con el Inter Miami.

Al ser consultado por la prensa sobre la presencia del capitán, Scaloni fue claro en su postura: "Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé. Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones mañana jugará (este martes). Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos", soltó.

Por otra parte el entrenador campeón del mundo se refirió a la presencia del arquero Emiliano Martínez: "Emiliano quiere jugar siempre, como todos, y está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él también. Ha hecho un esfuerzo para venir después del problemita en el gemelo. En noviembre seguramente probemos otra cosa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977851224188764575&partner=&hide_thread=false "VA A TENER MINUTOS, NO SABRÍA DECIRTE CUÁNTOS." Lionel Scaloni confirmó que mañana Leo Messi jugará para la Selección Argentina ante Puerto Rico. pic.twitter.com/xFble4dmZu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

"Algunos de los nuevos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver. Es una linda oportunidad para que puedan demostrar su valía y si podemos seguir contando con ellos", confesó y se refirió en particular al jugador José Manuel López que podría ir desde el arranque en el amistoso: "El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo de hace un tiempo, pero en los últimos meses ha pegado un salto importante. Es un gran jugador y puede dar aún más. Estamos contentos con su aporte. Si mañana todo va bien tendrá su oportunidad de poder jugar y de vestir la camiseta de su Selección".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1977849224571043951&partner=&hide_thread=false "DIBU QUIERE ATAJAR SIEMPRE, SEGURAMENTE MAÑANA ATAJE ÉL"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previo al amistoso ante Puerto Rico, confirmó al Dibu Martínez como titular y destacó el esfuerzo que hizo el arquero para estar presente en esta convocatoria. pic.twitter.com/kbUeN2NJ92 — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

En su relato también se refirió a Franco Mastantuono quien tuvo que volver a España luego de sufrir una lesión durante la concentración: "Franco poco a poco va a ir dándonos cada vez más. Hemos tenido una charla antes de que vuelva a Madrid. Creo que va madurando y teniendo los pasos que tiene que tener un chico de 18 años, sin apresurarse, eso es lo más importante. Va a tener la importancia que nosotros creamos y que le tengamos que dar en los partidos. Está capacitado para jugar y darnos su fútbol".

"Para la próxima fecha será más o menos la misma. Está el fútbol argentino y tenemos en cuenta eso, veremos qué hacemos llegado el caso porque es un viaje largo y el diálogo estará por delante, pero en principio repetiríamos, aunque estamos abiertos a nuevos chicos. Los que se sumarían son porque pueden aportar más. Nosotros miramos que jueguen bien a la pelota, que sea buen tipo, pero lo principal es que juegue bien y entienda el fútbol que jugamos nosotros", confesó sobre la próxima lista de convocados.