¿Vendrá a la Argentina? Barcelona evalúa jugar un amistoso en un país sudamericano

En las últimas horas se conoció que el equipo blaugrana tendría intenciones de jugar un amistoso en Sudamérica en diciembre. Dónde sería.

Barcelona de España es uno de los clubes más reconocidos a nivel mundial debido al prestigio que ha cosechado por los títulos que ha conseguido en su historia y la jerarquía que ha sostenido durante mucho tiempo en su plantel. En las últimas horas se conoció que el equipo que tiene como principal figura al joven jugador Lamine Yamal podría desembarcar en Sudamérica para jugar un partido.

La propuesta llegó al conocer que el duelo con el Villarreal en Miami, el cual le habría dejado seis millones de euros a la institución, se canceló , y la desistencia a viajar a Libia para disputar un duelo ante Atlético de Madrid que, caso contrario, si había aceptado viajar.

En búsqueda de solución para poder disputar el encuentro, el elenco culé planea un enfrentamiento amistoso para diciembre en Sudamérica. Es Perú el país que suena para recibir el encuentro amistoso, por lo que a la institución española le dejaría cerca de ocho millones de euros.

barcelona celebra.jpg

Según trascendió, Joan Laporta tuvo un encuentro con el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En el encuentro, el máximo mandatario habría confesado el deseo de realizar el encuentro, disputarse después del 20 de diciembre.

Las cargadas a Lamine Yamal luego de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona

La victoria del Real Madrid sobre Barcelona puede empezar a entenderse por las palabras de Lamine Yamal en la previa. El delantero había realizado declaraciones picantes en un stream con Ibai, el mundialmente conocido hincha merengue. Eso fue combustible para un plantel que llevaba 18 meses sin ganar el clásico y este domingo fue claramente superior en el Bernabéu.

Apenas pitó el final el árbitro César Grado, un compañero de Lamine en la selección y rival a nivel clubes fue el que encendió la mecha.

Dani Carvajal le hizo un gesto a Yamal dejándole en claro que había hablado demasiado en la previa. Luego apareció Camavinga para separarlos y luego Thibault Courtois llegó para hacerle el mismo gesto a Yamal. Obviamente, también apareció Vinicius, que de estas no se pierde ninguna.

Lamine respondió a las críticas de sus rivales con gestos, también mostrándose enojado con el resultado.

Los compañeros de Lamine se metieron en la discusión y hubo varios empujones que duraron un par de minutos, hasta que el plantel visitante salió del campo y los locales se quedaron festejando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1982505162536329670&partner=&hide_thread=false Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. @defcentral pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

Habló antes y no salió bien

En la previa del partido, Lamine Yamal encendió el Clásico con una historia de Instagram, ya que subió una foto del día que marcó en el Bernabéu, y unas declaraciones en un programa de la Kings League.

El "10" del Barcelona quiso recordar que ya había marcado en La Casa Blanca, tocó el tema arbitral y también mencionó que, la última vez que había visitado suelo madridista, su equipo ganó 0-4.

Después, su desempeño en el campo estuvo lejos de aquel futbolista que la temporada peleó el Balón de Oro y lo perdió por escaso margen con Ousmane Dembelé.

En zona mixta, cada protagonista llevó agua para su molino, pero quedó claro que aquellas palabras del zurdo solo sirvieron para motivar a los rivales.

"Si Lamine Yamal quiere hablar que hable, el partido se juega en el campo y se ha visto, sus palabras solo nos han motivado", dijo Aurélien Tchouaméni.