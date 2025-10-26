Sin Franco Mastantuono y con un planteo inteligente, Real Madrid se quedó con el clásico

El equipo de Xabi Alonso derrotó al Barcelona en el Bernabéu con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Con una actuación colectiva superior, Real Madrid se quedó con el clásico de España y uno de los partidos más importantes del mundo del fútbol. Fue 2 a 1 para los dirigidos por Xabi Alonso, que fueron más desde el comienzo y se hicieron de la victoria por los tantos de Mbappé y Bellingham en la primera parte.

No alcanzó el empate transitorio de Fermín López , en un partido que terminó caliente, con cruces y empujones entre los jugadores. El argentino Franco Mastantuono estuvo en el banco pero no ingresó.

Apenas comenzó el partido, hubo una acción discutida dentro del área visitante. El contacto entre Vinicius y Lamine Yamal fue juzgado como falta por el árbitro César Grado , pero después cambió su decisión mediante el VAR porque no había existido infracción.

Después, un golazo de Mbappé de sobrepique fue anulado con el fuera de juego automático, cuando en la repetición pareció estar siempre habilitado.

Sin embargo, el local no tardó en sacar ventaja y a los 21', Bellingham le metió un pase espectacular a Kylian y el francés definió cruzado ante Szczsny para abrir el marcador.

Llegando a los 37', un error en la salida de Arda Güler derivó en Balde, quien cedió a Rashford y este asistió a Fermín López, que igualó las acciones entrando por el medio en soledad.

Tras el 1 a 1, fue el único momento bueno del Barcelona en el partido.

Después de una atajada importante de Courtois, vendría la jugada decisiva donde Vinicius desbordó por izquierda, Militao la bajó en el segundo palo y por el lado opuesto apareció Bellingham para darle la ventaja definitiva a su equipo.

Ya en el complemento, una mano de Cubarsi fue juzgada como penal por parte de Grado, también a instancias del VAR.

Sin embargo, Szczsny empezó a erigirse como figura, tapándole el remate desde los doce pasos a Mbappé. El arquero polaco fue la única razón por la que Barcelona llegó con chances al final del partido.

Alonso movió el banco y decidió sacar a Vinicius, quien salió muy enojado por el cambio. Con la ventaja mínima, el entrenador no recurrió a Franco Mastantuono, quien vio todo el partido desde el banco.

Lamine Yamal, que había hablado mucho en la previa, mostrándose confiado, apenas tuvo una chance de gol y remató desviado. El zurdo calentó el ambiente con sus declaraciones, pero tras el pitazo final fue cargado por los rivales y eso desató algunos empujones entre los futbolistas que no pasó a mayores.

El Merengue, que es el club más grande del mundo, no ganaba un clásico desde hacía 18 meses, por lo que la victoria fue muy festejada por los jugadores y el público en el Bernabéu.

Con nueve victorias y una caída, Real Madrid manda con 27 puntos en la Liga, donde le sacó cinco puntos de diferencia a su eterno rival.