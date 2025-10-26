EN VIVO | Seguí el operativo Elecciones 2025 de LM Neuquén, LM Play y LU5
Seguí la jornada electoral con notas en vivo, móviles y cobertura desde toda la región. Operativo especial de LM Neuquén, LM Cipolletti, LU5 y Literal, a través del stream de LM Play.
Desde las 18 horas, Majo Carrascal y Diego Sarco y equipo, siguen el minuto a minuto del escrutinio de las primeras mesas.
Y desde las 21, Luciano García Tauro conduce el despliegue más importante para conocer los resultados de las elecciones legislativas en Neuquén, Río Negro y el país.
Te puede interesar...
Leé más
Martina y la historia de una escuela que se convirtió en centro de votación después de 44 años
Elecciones 2025 en Neuquén: primera vez con Boleta Única de Papel y un acta judicial por una foto
En 19 fotos, así se vivió el domingo de elecciones en Neuquén
-
TAGS
- Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario