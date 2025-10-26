Neuquén La Mañana Elecciones 2025 EN VIVO | Seguí el operativo Elecciones 2025 de LM Neuquén, LM Play y LU5

El panorama que avizora Javier Milei de cara a las próximas elecciones 2025.

Seguí la jornada electoral con notas en vivo, móviles y cobertura desde toda la región. Operativo especial de LM Neuquén, LM Cipolletti, LU5 y Literal, a través del stream de LM Play.

Desde las 18 horas, Majo Carrascal y Diego Sarco y equipo, siguen el minuto a minuto del escrutinio de las primeras mesas.

Y desde las 21, Luciano García Tauro conduce el despliegue más importante para conocer los resultados de las elecciones legislativas en Neuquén, Río Negro y el país.