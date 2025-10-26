Elecciones 2025 Río Negro: La Libertad Avanza y Fuerza Patria van al Congreso

Se definía voto a voto la tercera banca del Senado. En Diputados, una banca por cada espacio político.

Cerraron las escuelas y las autoridades de mesa comenzaron con el escrutinio provisorio para conocer quiénes fueron los ganadores en las elecciones legislativas que renuevan tres bancas en Senadores y los dos en Diputados que eligieron los rionegrinos. Había más de 610 mil personas habilitadas para votar y, según datos preliminares, lo hizo alrededor del 65%.

Los datos oficiales se conocieron pasadas las 21 , tal como había determinado la justicia electoral a nivel nacional.

A nivel nacional votó el 69,51% del padrón , mientras que en Río Negro la cifra fue del 69,77% (413.681 votos) . En Cipolletti y General Roca votó el 75% del padrón, mientras que en Bariloche lo hizo el 69%. Belisle, Pomona, Darwin, Villa Regina y Sierra Grande superaron el 70%.

A las 21.17, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos dio una conferencia de prensa donde informó que a esa hora, tenían escrutadas el 90,05% de las mesas del país. Sin embargo,

Los primeros números oficiales

Según los primeros datos provisorios (21.51hs), con más del 97% de las mesas escrutadas en Río Negro, La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP) se disputan el Senado mano a mano, para saber quien será el tercer integrante rionegrino.

Por ahora, el peronismo obtuvo la victoria en los comicios con el 30,64% de los votos. El segundo lugar lo ocupa La Libertad Avanza con 30,37%. A la fuerza provincial, Juntos Defendemos Río Negro, no le alcanzó para tener representantes en el Congreso (26,76%), con el fin de mandato de Agustín Domingo en Diputados y Mónica Silva en Senadores.

De esta manera, Martín Soria gana una banca en senadores junto a la libertaria Lorena Villaverde. Por ahora, Ana Marks (fuerza Patria) sería la tercera senadora rionegrina.

En cuanto a Diputados, el partido libertario por ahora obtiene el 34,46% de los votos y 29,46% fue para Fuerza Patria. De esta manera, Anibal Tortoriello (LLA) junto a Adriana Serquis (FP) ocuparán un lugar en la Cámara Baja. Tercero quedó Juntos Defendemos Río Negro con el 25,88%.