Elecciones 2025: la Libertad Avanza supera al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Pasadas las 21 horas se conocieron los primeros resultados de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo este domingo en todo el país.

Según precisó la Cámara Nacional Electoral (CNE), En provincia de Buenos Aires, donde el principal bloque opositor Fuerza Patria esperaba una victoria holgada, pero LLA recorta la diferencia.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,51%) supera a la del peronismo (40,86%).

Como tercera fuerza quedó el Frente de Izquierda, con poco más del 5% de los votos.

De esta manera, los libertarios obtienen 17 bancas, una más que el peronismo. La izquierda queda con 5.03% y dos bancas para la Cámara de Diputados.

“Estas elecciones eran mucho más difíciles que las del 7 de diciembre"

Previo a conocerse los primeros números, desde el búnker de Fuerza Patria de la provincia, indicaron que "Los resultados auguran un buen resultado".

Juan Grabois, c andidato a diputado nacional por Fuerza Patria, habló a minutos de conocerse los primeros resultados y afirmó “tengo mucha esperanza en mi país, en nuestro pueblo y que vamos a recuperar la patria”.

“Estas elecciones eran mucho más difíciles que las del 7 de diciembre, es una lucha desigual porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña”, dijo en referencia a Donald Trump.

"Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones. Yo tengo algunos principios que, si el 99% de la población estuviera en contra, seguiría pensando lo mismo”, dijo.

Desde el partido hablaron sobre los buenos resultados que habría en la provincia de Buenos Aires. “Estamos expectantes con buenos números que van pasando, agradecemos profundamente el trabajo de autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad”, dijo la exdiputada, Cristina Álvarez Rodríguez.

"Estamos expectantes de los resultados. Estamos tranquilos, con buenos números", afirmó. La dirigente celebró que la jornada electoral se desempeñó en paz y agradeció a los fiscales y al pueblo por acercarse a votar.

“Agradecer a todo el pueblo bonaerense. Los resultados que estamos recibiendo de toda la provincia auguran un buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya aquel resultado sobre el que han hecho hincapié”, dijo Alexis Guerrera.

“Los primeros indicios no dan unas expectativas impresionantes. Estamos muy contentos con los números que tenemos hasta ahora", agregaron.

"Creo que vamos a hacer una muy buena elección"

Por su parte, el candidato a diputado de La Libertad Avanza en PBA, Diego Santilli, se mostró expectante y aseguró: "Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Vamos a recortar, que es el objetivo que tenemos. Siento que tenemos que mejorar mucho y acompañar al Presidente".

El diputado del PRO, Cristian Ritondo, llegó a la sede de La Libertad Avanza y destacó la votación de su amigo Diego Santilli: "Hizo un gran esfuerzo en los últimos 18 días, en una situación difícil y un país que es difícil, con el kirchnerismo haciendo todo para que nos vaya peor. Sabemos que cada punto que recuperemos en la provincia es el 0,40 de la nacional, es muy importante. A nosotros nos deja cómodos poder ganar en el país para tener más diputados y defender el plan de gobierno y avanzar en las reformas", señaló.