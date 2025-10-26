Alberto Weretilneck: "La gente definió una cuestión nacional"

El gobernador aseguró que la elección se polarizó entre LLA y Fuerza Patria, los partidos nacionales. Aseguró que el oficialismo cayó en la grieta nacional.

Poco después de las 21, mientras el gobierno nacional publicaba los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el gobernador Alberto Weretilneck reconoció la derrota de Juntos Defendemos Río Negro , en las elecciones legislativas 2025. "Evidentemente una parte importante de los rionegrinos han decidido que nos representen los partidos nacionales y como buenos demócratas que somos, lo respetamos", dijo el mandatario provincial.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria se repartieron un diputado y un senador y pelean voto a voto por una banca más en la Cámara Alta, el oficialismo quedó en tercer lugar y perderá su representación en el Congreso.

"Quiero reconocer, agradecer y valorar a los rionegrinos que nos acompañaron. a cada intendente e intendenta que más allá de sus obligaciones trabajaron para defender nuestra propuesta. Y a nuestros candidatos, que llevaron la voz de Juntos a cada rinconcito de la provincia" , dijo el mandatario acompañado por el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y Andrea Confini, una de las candidatas que llevaba la boleta verde.

"Evidentemente una parte importante de los rionegrinos han decidido que nos representen los partidos nacionales y como buenos demócratas que somos, respetamos la voz de cada rionegrino y rionegrina. Está claro que esa será la agenda que se llevará al Congreso", dijo Weretilneck ante un puñado de militantes en el búnker de Juntos, en el Círculo Italiano, que no mostró en ningún momento de la tarde ni el color, ni la cantidad de militantes de elecciones anteriores.

alberto weretilneck

El gobernador aseguró que la elección se polarizó entre las fuerzas nacionales e intentó relativizar el impacto a nivel provincial. "Los rionegrinos optaron por los partidos nacionales. Esto (por el resultado) no juzga los gobiernos municipales, las comisiones de fomento o al gobierno provincial. Y nosotros mañana a la mañana nos vamos a levantar, a seguir gobernando y resolviendo los problemas de los rionegrinos. Hay mucho por hacer", manifestó.

Y advirtió que "se nacionalizó absolutamente la elección, no sólo en Río Negro. Es lo que estamos viendo en todo el país. Todavía no hablé con otros gobernadores. Era una elección de medio término que sabíamos que era compleja y aceptamos el desafío".

En una conferencia breve, Weretilneck evitó polemizar por el resultado, pero sí afirmó, en tono firme que "ahora no se puede pretender pedir a un intendente o al gobernador la solución de los temas nacionales cuando una buena parte de los rionegrinos resolvió que sean los partidos nacionales quienes lo hagan".

El análisis de las elecciones de Facundo López

Facundo López, el primer candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, salió para hablar con la prensa antes de que se conocieran datos oficiales del escrutinio. Hizo foco en los resultados en Viedma: "Hicimos una buena elección. Hemos ganado todas las mesas, hay que mirar el resto de la provincia".

"La gente definió una cuestión nacional y votó sin pensar en lo que hacen los gobiernos provincial y municipal. Se votó por los extremos y no por los consensos", agregó.

"La democracia es así, se gana y se pierde y hay que aceptar cuando no nos toca ganar, vamos a seguir gobernando la provincia" sentenció.