Deportes La Mañana rugby Escándalo en el rugby: las hinchadas del Sic y el Casi, a las piñas

El clásico de San Isidro se vio marcado por incidentes, luego de la aparición de una bandera que había sido robada.







El clásico de rugby en San Isidro tuvo un episodio lamentable.

Incidentes entre hinchas marcaron el cierre del clásico de rugby entre CASI y SIC por las semifinales del URBA Top 12. Tras el ajustado triunfo del San Isidro Club por 13-9 como visitante en La Catedral, se registraron enfrentamientos a golpes de puño en las tribunas entre simpatizantes de ambos equipos.

Según trascendió, los disturbios se habrían originado por la aparición de un pasacalle robado por hinchas del SIC durante la semana, lo que generó una provocación directa a los locales. La pelea fue contenida por la seguridad privada del CASI con el apoyo del capitán del SIC, Carlos Pirán, que intervino para separar a los involucrados.