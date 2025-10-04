Los Pumas cayeron ante Sudáfrica: cómo quedaron el el Rugby Championship

La selección Argentina de rugby cerró su participación en el certamen internacional con un resultado desfavorable.

Los Pumas perdieron en la sexta fecha del Rugby Championship ante Sudáfrica, que se quedó nuevamente con el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los Springboks se recuperaron luego de un flojo primer tiempo y se quedaron con el triunfo por 29-27 y, de esta manera, consiguieron su segundo título consecutivo en el Rugby Championship.

El partido comenzó muy bien para Los Pumas, que durante el primer tiempo consiguieron una ventaja de 13-3 , manejando muy bien los hilos del juego.

Pese a un try de Sudáfrica sobre el final, los dirigidos por Felipe Contepomi se fueron al entretiempo con una ventaja de 13-10.

Sin embargo, todo se vino abajo para Los Pumas en el inicio de la segunda mitad, ya que en un lapso de muy pocos minutos los Springboks llegaron al in goal rival en tres ocasiones consecutivas para ponerse 29-13 en ventaja y comenzar a asegurarse el título.

Pese a dos tries de Los Pumas (Bautista Delguy y Rodrigo Isgró) en la parte final del encuentro, no fue suficiente para consumar la remontada y terminaron cayendo por 29-27.

los-pumas

Este resultado le permitió a los Springboks conseguir su segundo título consecutivo en el Rugby Championship, ya que estaban obligados a ganar para quedarse con el trofeo.

En su camino al título, Sudáfrica ganó cuatro partidos (dos contra Argentina, uno ante Nueva Zelanda y otro frente a Australia), mientras que solo cayó en dos presentaciones (Australia y Nueva Zelanda). Esto les permitió terminar con 19 unidades, al igual que Nueva Zelanda pero con una mucho mejor diferencia de puntos que inclinó la balanza a su favor.

Los Pumas, por su parte, terminaron últimos con 10 puntos y a solo uno de Australia, aunque a lo largo de toda la competición dieron una muy buena imagen, cosechando muy buenos triunfos ante Nueva Zelanda y Australia.

Así quedó la tabla de posiciones en el Rugby Championship

1- Sudáfrica: 19 puntos (+57)

2- Nueva Zelanda: 19 puntos (+8)

3- Australia: 11 puntos

4- Argentina 10 puntos

La lista de campeones del Rugby Championship

2012: Nueva Zelanda

2013: Nueva Zelanda

2014: Nueva Zelanda

2015: Australia

2016: Nueva Zelanda

2017: Nueva Zelanda

2018: Nueva Zelanda

2019: Sudáfrica

2020: Nueva Zelanda

2021: Nueva Zelanda

2022: Nueva Zelanda

2023: Nueva Zelanda

2024: Sudáfrica

2025: Sudáfrica

La continuidad del Rugby Championship

Todo apunta a que en 2027 se retomaría esta competición, pero con un formato más acortado debido a que ese año se llevará a cabo el Mundial, mientras que para 2028 no hay nada confirmado.

El director ejecutivo de Rugby Australia, Phil Waugh, es el principal impulsor para que se continúe llevando a cabo este torneo: “Ahora no está decidido, pero hay una consistencia en torno al torneo y un interés por el Rugby Championship que probablemente no se haya visto en mucho tiempo, por lo que, al pensar en 2027, 2028 y 2029, ese nivel de consistencia es realmente importante”.

Una de las posibilidades, en caso de que se siga disputando, es que se empiece a llevar a cabo a principios de cada año, entre febrero y marzo, fechas en las que se disputa también el Seis Naciones, que enfrenta a las grandes potencias europeas.