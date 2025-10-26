Elecciones legislativas: qué pasa si no voté, cómo justificarlo y de cuánto es la multa

No votar en las elecciones sin una causa válida puede generar una multa y una infracción electoral.

Ante las elecciones nacionales donde los argentinos votan para renovar parte del Congreso nacional. Si un elector no se presenta a votar y no justifica su ausencia dentro del plazo establecido, queda registrado como infractor electoral y deberá pagar una multa.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados . El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado . En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

En Argentina, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 70 años. Los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 pueden votar, pero están exentos de sanción en caso de no hacerlo.

Motivos válidos para justificar el no voto

Se puede justificar la ausencia si se cumple con alguna de estas causas:

Enfermedad o fuerza mayor (debe acreditarse con certificado médico).

Estar a más de 500 km del lugar de votación (requiere certificado policial).

Estar cumpliendo funciones electorales (autoridad de mesa o delegado).

Trabajar en el día de la elección en tareas consideradas esenciales (con comprobante).

Ser juez o auxiliar designado para ese día (presentar resolución).

¿Dónde se realiza la justificación?

no voSe puede justificar:

Online , en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar

, en el sitio oficial: https://infractores.padron.gov.ar Presencialmente, en la Justicia Electoral de la jurisdicción correspondiente.

Si el elector estaba en el exterior, deberá cargar la documentación que lo acredite.

¿Cuál es el plazo?

Según está establecido, hay 60 días corridos desde la fecha de la elección para presentar la justificación. Pasado ese plazo, solo podrá regularizarse abonando la multa.

¿Cuánto es la multa por no votar?

El Código Electoral Nacional (Ley 19.945) regula las obligaciones y sanciones vinculadas al acto electoral. En su artículo 125, la norma dispone que “se impondrá una multa de entre $50 y $500 al elector que deje de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores a la elección”. Pero hay otras sanciones.

La legislación también ordena la creación del Registro de Infractores al deber de votar, un listado oficial que incluye a todos los ciudadanos que no votaron ni presentaron una justificación válida. Quienes figuren en ese registro podrán enfrentar sanciones administrativas y no solo económicas.

En los últimos años, algunos distritos del país implementaron sistemas de “unidades fijas” para actualizar el valor de las multas según determinados parámetros. En consecuencia, las penalizaciones pueden variar entre jurisdicciones y, en ciertos casos, superar los montos originales previstos por la ley.

¿Qué pasa si no se paga o justifica?

El ciudadano queda en el Registro de Infractores Electorales. No podrá realizar ciertos trámites públicos por un período determinado (por ejemplo, obtener el pasaporte o inscribirse en cargos públicos). La deuda queda activa hasta que se regularice.