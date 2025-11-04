La arrogante frase de Cristiano Ronaldo con la que se comparó con Lionel Messi

El delantero portugués brindó una entrevista "sin filtro" y se refirió a la comparación histórica entre ambos jugadores.

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo todavía sigue resonando en el mundo del fútbol a pesar de que ambos atraviesan el cierre de sus carreras deportivas lejos de la elite del fútbol mundial donde brillaron por más de 20 años siendo candidatos en cada uno de los balones de oro que se entregaron en ese período.

En esta disputa por considerarse el mejor jugador del mundo, el futbolista que defendía al Real Madrid ha mostrado un ego por encima de sus competidores e incluso por quien supo ser el '10' del Barcelona . En una entrevista brindada al periodista británico Piers Morgan el delantero del All Nassr de Arabia Saudita recibió una fuerte pregunta sobre esta rivalidad entre los deportistas.

“Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”, consultó Morgan durante una entrevista "sin filtro" según afirmaron. Tajante y fiel a su estilo, el portugués respondió : “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Messi y Cristiano.jpg

La rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo transita su cierre ya que aquella etapa donde ambos competían en la liga de España terminó. Cada uno siguió su camino, en Estados Unidos y otro en Arabia Saudita, pero algunas comparaciones aún se sostienen en la distancia.

Sus nombres aparecen en importantes comparaciones a pesar de que transitan la última etapa de su trayectoria como deportista en la cual han cosechado un sinfín de títulos que lo han llevado a dominar el fútbol por más de 20 años. En las últimas semanas una lista publicada por la revista Forbes dejó en evidencia que en algunos aspectos del mundo del fútbol siguen siendo los dominantes.

Es que la revista publicó una lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 donde aparecen ambos futbolistas mencionados. No solo eso sino que la revista confirmó que son los dos jugadores que más dinero ganan, colocando al portugués por encima del '10' por una diferencia de 130 millones de dólares.

Cristiano-Ronaldo-Lionel-Messi.jpg

Entre los mejores pagos aparece también un joven futbolista llamado a ser el mejor jugador del mundo. Se trata del español Lamine Yamal, de 18 años, que actualmente juega en el Barcelona. Según confirmó Forbes percibirá 43 millones de dólares en la temporada 2025/26.

