Blooper: el jugador de Independiente Rivadavia que pensó que salieron campeones cuándo terminó el partido

Cuándo Nicolás Ramírez marcó el final del partido que se definió por penales, uno de los jugadores de La Lepra celebró cómo si hubiesen ganado en los 90 minutos.

La dramática final de Copa Argentina , ganada en los penales por Independiente Rivadavia de Mendoza, tuvo de todo. La Lepra lo ganaba 2 a 0, sufrió la expulsión de dos jugadores y del entrenador luego de insultar al árbitro, Argentinos Juniors remontó la desventaja para mandar todo a la definición desde los 12 pasos y cuando culminó el tiempo reglamentario un jugador del elenco mendocino festejó cómo si ya hubiesen salido campeones.

El insólito hecho lo protagonizó Iván Villalba, el defensor paraguayo de IR que se arrodilló sobre el césped y apuntó hacía el cielo ni bien el réferi del partido, Nicolás Ramírez, pitó el final del mismo. La imagen, captada por la televisación, fue llamativa. Muchos televidentes creyeron que el futbolista celebraba el hecho de ir a los penales ya que su equipo, con dos jugadores menos, la estaba pasando mal ante la embestida final del Bicho de La Paternal.

Sin embargo, minutos después de la consagración, en una nota y en presencia del presidente de la institución, Daniel Vila, el defensor confesaría que se confundió y que creyó que su equipo había ganado en los 90 minutos.

"Estaba segurísimo que estábamos 2 a 0 arriba, hasta que pasó (Tomás) Bottari y me dijo: 'levantate boludo que empatamos'", declaró el jugador que ingresó al partido en el segundo tiempo.

"Estaba segurísimo que estábamos 2 a 0 arriba, hasta que pasó (Tomás) Bottari y me dijo: 'levantate boludo que empatamos'", declaró el jugador que ingresó al partido en el segundo tiempo.

Por suerte para él, su equipo y los hinchas leprosos, Independiente Rivadavia terminó ganando los penales para consagrarse campeón y todo quedó en una divertida anécdota de una final que será recordada por todos sus condimentos y cómo una de las mejores definiciones en la historia de la Copa Argentina.

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión, campeones de Copa Argentina

Los cipoleños Franco Amarfil y Ezequiel Centurión se consagraron campeones de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y se clasificaron a la Libertadores del 2026. En un partido para el infarto, la Lepra Mendocina venció a Argentinos Juniors en penales (5-3) tras igualar 2-2 en los noventa minutos.

Más allá del título, el partido no fue el sueño perfecto para los cipoleños. Amarfil fue expulsado en el primer tiempo por doble amarilla, mientras que Centurión tuvo que salir por una lesión en su muñeca antes de finalizar los noventa minutos. El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso, y aunque parecía que los mendocinos tenían las de ganar, ya que se pusieron arriba por dos goles de ventaja, Argentinos reaccionó y logró empatar en los minutos de descuento, contra Independiente que jugaba con 9 hombres.

Los goles del encuentro para la ´Lepra mendocina’ los convirtieron el delantero paraguayo Alex Arce, a los 9 minutos del primer tiempo, y Matías Fernández, a los 17’ del complemento. En tanto, Alan Lescano descontó para el ‘Bicho’ a los 19’ del segundo parcial y Erik Godoy igualó el duelo a los 52 minutos del mismo periodo. El árbitro había adicionado 14 minutos al final del partido.

Además de Amarfil, Indpendiente sufrió la expulsión de Osella a los 91 minutos, por lo que tuvo que jugar todo el tiempo adicionado con dos jugadores menos. También fue echado su entrenador, Alfredo Berti, quien se encaró con el árbitro Nicolás Ramírez en una tensa discusión.

¡EL PENAL DE VILLA Y LA CONSAGRACIÓN DE #IndependienterRivadavia COMO CAMPEÓN DE LA #CopaArgentinaEnTyCSports! — TyC Sports (@TyCSports) November 6, 2025

En los penales, el héroe de la noche fue Gonzalo Marinelli, arquero que sustituyó a Centurión, y tapó el cuarto penal de Argentinos ante Molina. De manera insólita, ese tiro se ejecutó dos veces por un adelantamiento del arquero, que en la segunda ocasión volvió a taparlo. Sebastián Villa, capitán y figura del elenco mendocino, fue el encargado del quinto penal y no falló. A pesar de tener a un histórico como Sergio Romero en frente, el colombiano no dudo y le dio a Independiente Rivadavia su primer título en el fútbol argentino.