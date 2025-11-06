Argentina volvió a ganar en el Mundial Sub 17 y clasificó a la siguiente ronda

El equipo de Diego Placente logró el primer objetivo y está en los 16avos del Mundial que se disputa en Qatar.

La Selección Argentina derrotó por 1 a 0 a su par de Túnez en el Aspire Zone Pitch 5 en Qatar, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente fue muy superior a su rival y se aseguró su pasaje a dieciseisavos de final del certamen.

En la primera mitad, Argentina generó muchas ocasiones de gol, principalmente con Thomás De Martis, pero se topó con Slim Bouaskar, arquero de Túnez, de muy destacada actuación durante los 90 minutos de juego.

En el complemento, al minuto 20, el arquero Alberto Castelau tuvo una tapada al mejor estilo del Dibu Martínez para salvar su arco. Y un minuto después, casi como una consecuencia de esta acción, llegó el gol albiceleste.

En un contraataque perfecto, Facundo Jainikoski, quién ingresó desde el banco, remató con pierna derecha, remate cruzado, para el justo 1-0. Jainikoski lo revolucionó todo con su ingreso. En el minuto 38 remató y la pelota dio en el travesaño. Por muy poco no fue el segundo albiceleste.

Con este resultado, Argentina clasificó a la siguiente instancia del Mundial Sub 17 de la FIFA. Reúne seis puntos en el Grupo D, producto de dos triunfos, tras su triunfo ante Bélgica en la jornada inicial. La Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos enfrentándose a Fiji. El partido será este domingo, desde las 9:30 hora de la Argentina.

Las posiciones del grupo que integra Argentina en el Mundial Sub 17

Se disputó este jueves la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025 en la que la Argentina le ganó a Túnez 1 a 0 y se clasificó como líder de la tabla de posiciones a los 16avos de final, instancia que se agregó en el formato de juego con 48 participantes que instauró la FIFA desde el presente certamen y que se aplicará en el torneo de mayores Estados Unidos-Canadá-México 2026.

Más allá de una derrota ante Fiji en la última jornada, los únicos equipos que pueden alcanzar a la Argentina en la cima con seis puntos son los tunecinos y Bélgica y a ambos los superó -el primer criterio de desempate son los resultados entre sí-.

En el otro duelo del grupo, los belgas vapulearon a los oceánicos 7 a 0 y sumaron sus primeras tres unidades. Así, la Argentina manda con seis seguida de Túnez y Bélgica con tres cada una. Africanos y europeos se cruzarán en la última jornada y se dirimirán el segundo lugar. Quien quede tercero, en tanto, podrá acceder a los 16avos de final como uno de los mejores ocho de esa posición entre los 12 grupos.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita mundialista y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.