Así suena la explosiva colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee que revoluciona las redes

La Music Session #0/66 rompió récord en menos de 12 horas y superó las 6 millones de visualizaciones en Youtube. La felicidad del productor musical.

Aquel anuncio que imploraban los fanáticos de Bizarrap se hizo oficial: el productor musical lanzó este miércoles una nueva Sessions con el artista puertorriqueño Daddy Yankee como protagonista de la canción. Una canción que promete y generó un revuelo ya que volverá a publicar una canción de este formato después de mucho tiempo.

La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.

“ Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió Bizarrap junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes sociales.

La nueva sesión mezcla el mambo y el reggaetón clásico. La canción arranca con una declaración de intenciones: “Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena en bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”.

El estreno llega en medio de un momento personal y judicial complejo para Daddy Yankee ya que en los últimos meses trascendió que el artista mantiene una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, quien fue su representante y socia en El Cartel Récords durante gran parte de su carrera.

El video recibió más de 100 mil visualizaciones en una hora y a 12 horas alcanzó los 6 millones de views convirtiéndose en lo más visto de Youtube en el último tiempo.

“Esto es un escándalo. La session 0 tenía que ser la mejor de la historia”, escribió Franco Colapinto y luego sumó “Ufff” con muchos emojis de fuego Nicolás Occhiato.

Tan Biónica lanzó nuevo disco con figuras como Nicki Nicole, Calamaro y Airbag: dónde escucharlo

Tan Biónica volvió a lanzar al mercado un nuevo álbum de música para calmar a los fanáticos que tuvieron que esperar 10 años para poder vivir este momento nuevamente. Con la participación de grandes invitados que son reconocidos en el mundo de la música, ya se puede escuchar el nuevo disco "El regreso".

En el disco se puede apreciar la esencia de la banda que supo cautivar a una gran cantidad de público. Tendrá el condimento de unir las distintas generaciones amantes de la música debido a que en el disco participan reconocidos artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, siendo protagonistas junto a la banda liderada por Chano Charpentier.

La producción del disco cuenta con 10 temas musicales nuevos que fueron grabados en el período entre marzo y octubre del corrente año. Detrás del producto hay un gran trabajo por parte del equipo de Tan Biónica debido a que el mezcla del disco, por ejemplo, es Manny Marroquín quien ha trabajado junto a Bruno Mars, Justin Bieber, Rosalía, Rihanna, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar entre otras figuras de la música internacional.

Las canciones fueron tituladas: “El alma en el camino”, “Tus cosas” (feat. Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (feat. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole) y “La invención”. Ya están disponibles en las plataformas Youtube y Spotify desde este 4 de noviembre, una fecha especial debido a que quedó en el recuerdo de todos los fanáticos por la frase "con vos es 4 de noviembre cada media hora" que suena en la canción "La Melodía de Dios".

Para quienes quieran, se puede conseguir el álbum en forma de vinilo a través del sitio web oficial de la banda. El mismo cuesta $54.000.