El hermano de un gobernador mató a un hombre a la salida de un boliche

El mandatario chaqueño se pronunció en redes y pidió que la Justicia actúe “como con cualquier ciudadano”. Al conductor le practicaron el test de alcoholemia.

Una localidad de Chaco , fue escenario de un accidente fatal. Horacio Javier Zdero, de 57 años, conocido como “Chuleta” y hermano del gobernador Leandro Zdero, conducía una camioneta Ford Ranger blanca por el acceso Juan Domingo Perón cuando, alrededor de las 5 de la mañana, atropelló a un peatón que transitaba por el lugar y falleció.

La víctima, identificada en forma extraoficial por medios locales como un trabajador ladrillero de unos 40 años apodado “Pinta” , falleció instantáneamente debido a las gravísimas lesiones sufridas. Las autoridades judiciales aún no han confirmado oficialmente su identidad mientras se completan los protocolos de identificación y la autopsia correspondiente.

El siniestro se produjo en una zona cercana a un local bailable, en la localidad de Quitilipi, detalle que podría ser clave para la investigación al contextualizar el movimiento de personas y vehículos en horario nocturno.

Intervención policial inmediata y resultado negativo en alcoholemia

Efectivos de la División Tránsito y Patrulla Vial de Presidencia Roque Sáenz Peña llegaron rápidamente al lugar y realizaron los procedimientos habituales. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado negativo de 0,00 g/l. Fuentes policiales confirmaron que no existían indicios de consumo de alcohol ni de otras sustancias que pudieran haber afectado la capacidad de conducción.

chaco El Gobernador de Chaco junto a su hermano.

Este dato descarta uno de los factores más comunes en accidentes de madrugada y centra la pesquisa en aspectos como la visibilidad, la velocidad del vehículo y la posición exacta del peatón en la calzada.

Horas después del accidente, el gobernador Leandro Zdero se pronunció públicamente en sus redes sociales: "Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna".

leandro zdero

El mensaje, publicado tras una reunión en Casa Rosada con funcionarios nacionales, busca transmitir solidaridad con los familiares de la víctima y reafirmar que no habrá privilegios ni interferencias en el proceso judicial.

La investigación continúa bajo secreto de sumario. En las próximas horas se esperan novedades sobre la identidad oficial del fallecido, los resultados de la autopsia y los informes periciales que permitirán esclarecer por completo las circunstancias del trágico hecho que conmociona a la provincia de Chaco.

Avances judiciales y pronunciamiento público del gobernador Leandro Zdero

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 3 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto. El funcionario imputó provisoriamente a Horacio Zdero por “supuesto accidente de tránsito fatal” —carátula equivalente a homicidio culposo— y ordenó que permanezca en libertad mientras se desarrollan las pericias técnicas, análisis de cámaras de seguridad y toma de declaraciones.