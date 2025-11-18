Golpe al mercado asegurador: inhiben a Galeno ART y la emplaza a presentar un plan de saneamiento

La Superintendencia de Seguros de la Nación emplazó a la aseguradora a presentar un plan de saneamiento en 15 días.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) prohibió a Galeno ART realizar actos de disposición de sus inversiones y le decretó la inhibición general de bienes .

La drástica medida fue adoptada tras confirmarse un déficit de capitales mínimos que supera los $12.954 millones, según se desprende de la resolución 629/25 publicada en el Boletín Oficial

La decisión de la SSN, a cargo de Guillermo Plate , se formalizó este lunes 17 en la Ciudad de Buenos Aires, mediante una resolución de la Gerencia de Evaluación del organismo nacional. En la misma se informó que los estados contables de la entidad, cerrados al 30 de septiembre de 2025, mostraron un déficit de capitales mínimos.

De acuerdo al documento, el monto del faltante asciende precisamente a $12.954.889.767. La propia entidad reconoció la situación deficitaria, encontrándose inmersa en el supuesto previsto por el artículo 31 de la Ley N° 20.091, que regula las aseguradoras.

Ante esta situación, y en cumplimiento de lo normado, la Superintendencia de Seguros resolvió adoptar las siguientes medidas preventivas "inaudita parte" y de efectivización inmediata.

En primer término, la inhibición general de bienes. Esto significa que se prohíbe a la entidad Galeno ART realizar actos de disposición respecto de sus inversiones. Se aclara que esta medida no alcanza a las cuentas corrientes bancarias.

Y por otra parte, un emplazamiento y solicitud de plan de Saneamiento, por lo que se emplaza a Galeno ART para que, en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 20.091, dé las explicaciones pertinentes y adopte las acciones necesarias para mantener la integridad de su capital.

Para esto, la aseguradora deberá presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los 15 días corridos posteriores.

Según explicaron el objetivo de estas medidas es conjurar el riesgo que la situación deficitaria implica para la solvencia de la entidad, su regular funcionamiento y/o los intereses de los asegurados y asegurables.

Galeno ART tiene más de un millón de asegurados y forma parte del grupo Galeno, cuya principal actividad son los planes de salud, donde atienden más de dos millones de personas en todo el país.

Galeno, con 200 sucursales y 12 mil empleados, es el tercer jugador de la industria de la medicina prepaga. Además, cuenta con siete santarios y otros siete centros médicos propios. Fue fundada en 1985 por el médico cirujano Julio Fraomeni.

Desde hace unos meses enfrenta una crisis que complica la atención de miles de afiliados.