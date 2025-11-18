Los dos jugadores a los que apunta River para el próximo mercado de pases

A días de que termine el 2025, River Plate se juega la posibilidad de ganar el Clausura y de estar presente en la próxima Copa Libertadores, pero a la vez, teniendo en cuenta que el nuevo Torneo Apertura comenzará en la última semana de enero de 2026, el calendario ajustado obliga a pensar ya en lo que viene.

Por eso, los movimientos correspondientes al mercado de pases arrancó anticipado en las oficinas del Monumental, donde levantaron el teléfono y realizaron consultas por dos jugadores en específico: Luciano Gondou y Kevin Amaro .

En un momento en el que los delanteros tienen la pólvora mojada y siendo prácticamente un hecho que Miguel Borja se irá con el pase en su poder después del 31 de diciembre, Marcelo Gallardo sabe que es primordial darle una inyección de gol a la ofensiva y anotó en su carpeta a un apellido que supo impresionarlo hace algunos años. Porque el actual delantero del Zenit, de último paso en la Argentina por Argentinos Jrs., tuvo su paso por River y hasta le dejó dinero en su llegada a Rusia.

image

Los 12 millones de dólares que desembolsaron para sumarlo forman parte de la respuesta que recibieron en Núñez. Porque el sondeo por un préstamo dejó una baja expectativa tras conocer que el Zenit, más allá de que el punta con contrato hasta junio de 2028 suma apenas dos goles en 20PJ en esta temporada, sólo lo dejaría a través de una venta que le permita recuperar la onerosa inversión que a River le dejó -a mediados del año pasado- cerca de 60.000 dólares por mecanismo de solidaridad.

Gondou y un jugador de la Selección uruguaya los apuntados por River

A mediados de 2019, Luciano Gondou fue a jugar un amistoso al River Camp con la camiseta de Sarmiento y su performance dentro de la cancha sorprendió a Hernán Díaz, quien en aquel entonces era coordinador de la Reserva, Cuarta, Quinta y Sexta División del CARP. El Verde ganó 3-1, el delantero convirtió un gol y sumó una asistencia, a Gallardo lo sedujo y a los pocos días estaba defendiendo la banda roja, donde llegó a jugar la Libertadores Sub 20.

Sin embargo, en medio de los días más complicados de la pandemia de Covid-19, tal como lo supo expresar públicamente, decidió no extender el préstamo porque en River no tenía asegurado subir a Reserva y en Sarmiento iba a tener la opción de jugar en Primera tras el regreso del Verde a la elite de la Argentina.

image

Más allá del ataque, el fondo también es una zona a reforzar y el lateral derecho es una zona sensible. Porque con Gonzalo Montiel como fija, la chance de que Fabricio Bustos emigre y con Agustín Obregón dando sus primeros pasos (debutó vs. Vélez), Kevin Amaro, del Liverpool charrúa, es otro apellido por el que River pidió condiciones.

A sus 21 años, con 86 partidos en su club desde su debut en 2022 y vínculo hasta mediados de 2028, el nacido en Flor de Maroñas, barrio del sureste de Montevideo, es una fija para el DT Joaquín Papa. Y ante la capacidad de ocupar todos los sectores de la banda entró en el radar de Marcelo Bielsa, quien lo hizo debutar en Uruguay frente a Chile por Eliminatorias y le dio rodaje en los dos amistosos de la fecha FIFA de octubre.

Por su importancia en el equipo, Liverpool desestimó un préstamo y respondió que el 100% de su ficha no baja de los 4M de dólares, valor en alza por su rendimiento y por el interés que empezó a despertar más allá del Río de la Plata. De hecho, su agente por estas horas está en el exterior.