Racing-River se jugará con público: la APREVIDE levantó la sanción

La Academia confirmó, mediante un comunicado en las redes sociales, que los hinchas podrán asistir al Cilindro.

El encuentro entre Racing y River por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se jugará con público y será a estadio completo . La decisión se tomó tras una reunión clave entre las autoridades de la Aprevide, representantes de la AFA y los dirigentes de Racing, entre ellos Diego Milito y Kevin Feldman.

La Academia oficializó la reunión y la decisión mediante un comunicado en redes sociales. El club admitió el hecho, anunció que “investigará a los responsables” y “se comprometió” a trabajar con AFA, Aprevide y el Ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar medidas de cara al partido ante River.

En dicho encuentro, las tres partes lograron un acuerdo formal que habilita la presencia de los hinchas para uno de los partidos más convocantes de los Playoffs. La reunión permitió destrabar la situación disciplinaria y encaminar una solución que el club venía gestionando desde hace semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroAdonio/status/1990919475323896236?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial de #APREVIDE



Se accedió al pedido de #Racing y el Cilindro estará habilitado al público para el partido ante #River. pic.twitter.com/covNk9P3wH — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) November 18, 2025

De esta manera, el organismo de seguridad bonaerense dejó sin efecto la pena de tres partidos a puertas cerradas que había impuesto a Racing por el uso de pirotecnia en el histórico recibimiento frente a Flamengo, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Esa sanción ya había comenzado a cumplirse: el encuentro del pasado 8 de noviembre, en el que Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia en el Cilindro, fue el primero de los tres partidos estipulados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OC_Libertadores/status/1985800805392302218?s=20&partner=&hide_thread=false Racing fue sancionado por el recibimiento ante Flamengo: jugará tres partidos a puertas cerradas.



APREVIDE tomó la medida tras registrarse dos personas con quemaduras. Además, el club tendrá otros tres partidos sin bombos, banderas ni instrumentos.



pic.twitter.com/OvRCuX6HNf — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) November 4, 2025

La determinación de la Aprevide llega en un momento crucial del campeonato, donde tanto Racing como River buscan avanzar a los cuartos de final en un duelo con historia, tensión y expectativas elevadas. La posibilidad de contar con público no solo beneficia al equipo local desde lo emocional, sino que también impacta en el clima general del partido, que se potenciará con un Cilindro colmado.

En el plano institucional, la decisión también representa una señal positiva para Racing, que había manifestado su intención de regularizar la situación lo antes posible. Milito y Feldman encabezaron las gestiones con un mensaje claro: garantizar las condiciones de seguridad necesarias y evitar futuros inconvenientes vinculados al uso de pirotecnia.

Con el levantamiento de la sanción, la Aprevide dio por cerrado el episodio disciplinario y permitirá que el partido ante River se dispute con normalidad. El Cilindro, una de las canchas más imponentes del país, volverá a vivir una noche decisiva con el acompañamiento de su gente, en un choque que promete alta intensidad y un marco acorde a la importancia del duelo.

Racing vs River: un partido con previa muy picante

Ambos equipos se enfrentaron en cuartos de final de Copa Argentina con una previa muy picante. En el último mercado de pases, River pagó la clausula de Maxi Salas y generó un enfrentamiento mediático entre ambos clubes.

En el duelo de Copa Argentina, la polémica se dio con algunos gestos de Marcos Acuña -con pasado en Racing- a los hinchas de la Academia y con una discusión final entre Agustín Almendra y Salas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973894753180635570?s=20&partner=&hide_thread=false DEL "ANDÁ PARA ALLÁ" AL "CHUPAME LA V..."



Cuando finalizó el partido entre River y Racing, Salas fue a saludar a sus excompañeros y Almendra lo sacó. El delantero del Millonario, autor del gol de esta noche, le respondió. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/kjQFjhmci0 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

En los octavos del Clausura se dará otro capitulo de este picante duelo, en el que uno de los dos quedará afuera y le pondrá fin a su año deportivo.