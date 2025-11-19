Franco Mastantuono a corazón abierto: desde "mi mejor versión no llegó" hasta el dolor por la derrota de River ante Boca

Franco Mastantuono habló de todo en diálogo con la Cadena Ser de España y brindó declaraciones con fuertes revelaciones hablando del presente de River con el superclásico, su presente en el Real Madrid , el futuro de la Selección argentino, la comparación con Lamine Yamal entre otras frases contundentes.

En medio del diálogo se refirió al presente como jugador: "Después de esto va a empezar a subir mi nivel. Mi mejor versión no llegó, no llegué a mi techo . Ese es el objetivo mío: mantenerme mucho tiempo en lo más alto en el club más grande del mundo".

Desde su estadía en el merengue, el joven jugador de 18 años se refirió a la derrota de River en el superclásico ante Boca: “ Lo pude ver y obviamente no fue nada lindo ver ese partido , son cosas del fútbol, a veces se gana, a veces se pierde”. Sumado a esto, dijo: "Todavía queda un campeonato que River siempre tiene chances de ganar por lo que es club, la camiseta y los jugadores que tiene. Hoy no es el mejor momento pero esta situación se va a revertir".

"River en el último año le ha ganado mucho y hay que recordar eso. En los últimos años que pasaron River ha demostrado que es el club más grade de América. Estamos en un mal momento pero se que se va a revertir rápidamente", sumó.

Por otra parte se refirió a quién es el mejor jugador del mundo: “Estoy en el club más grande del mundo, pero para mí el mejor jugador del mundo es Messi y hasta el día que se retire lo va a ser. Me toca compartir y la verdad que es increíble, un jugador admirable que te deja con la boca abierta cada vez que agarra la pelota. Es muy sorprendente que a los jugadores, compañeros mismos, les siga sorprendiendo lo que hace”, dijo sobre su estadía junto a él en la Selección argentina.

“A mí me sorprende mucho, he estado con jugadores de increíble calidad, pero estar con él es aprender todos los días y aprender algo de lo que haga. Agradezco por cómo siempre se manejó conmigo, me ayudó mucho. Ojalá que falte mucho para el retiro de Messi”, sumó.

Luego se expresó sobre su participación en la elite siendo joven: “La presión es una ley del fútbol, yo no elijo ponerme esa presión ni la elegí en su momento, pero se dio así”,

A su vez recordó sus inicios en River: “Obviamente es un cambio grande, pero trato de disfrutar porque sé que la gente disfruta lo que hago, pero exige porque estuve en River, hoy en el Real Madrid y la selección argentina. Me gusta que sea así porque trato de vivirlo como muchos, con esa exigencia propia. Soy una persona muy autocrítica que siempre quiere mejorar y sé que esas críticas o esos halagos que llegan me van a ayudar para ser mejor y superarme”.

Su postura sobre la Finalissima ante España y la comparación con Yamal

“Hermoso partido. Creo que las dos selecciones están en un momento muy bueno. Argentina que viene de salir campeón del mundo. España que está mostrando un fútbol como está acostumbrado. Va a ser un hermoso partido”, sentenció el jugador.

Luego se refirió a la comparación con Lamine Yamal: "Hoy en día Lamine es mejor que yo. Está demostrando un nivel increíble, pero yo acabo de llegar al Madrid y aún estoy adaptándome”.

Otras frases

La pubalgia que atraviesa: “Era un dolor que venía teniendo desde hace tiempo. Era un momento para frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Ya pronto estaré de vuelta jugando. Empezó en el segundo partido del Mundial de Clubes con River y me fue molestando cada vez más hasta tener que parar por el dolor”.

La ilusión de los hinchas del Real Madrid con él: “La gente es increíble. Sentí el cariño desde el primer día que estoy acá. Eso para el jugador es un plus. Yo también quiero ver mi mejor versión. Ahora después de esta recuperación va a empezar a subir mi nivel, voy a sentirme mejor y voy a tratar de darles todo a los hinchas”.

La sorpresa que se llevó con un jugador del merengue: “Bellingham me parece increíble. Por la personalidad que tiene para jugar, por su presencia dentro de la cancha, por su técnica… Es un jugador que, además de su técnica y su talento, transmite mucho dentro de la cancha y eso ayuda mucho al equipo. Además es una gran persona, también es uno de los que me llevo muy bien y tengo un buen vínculo y me pone muy contento poder estar con él".

Qué dijo sobre Mbappé: “Es increíble, nunca vi algo igual. Tiene el arco entre ceja y ceja y cada vez que se aproxima para tirar al arco ya sabes que algo va a pasar. Eso al equipo le da mucha confianza, saber que algo bueno va a pasar cuando tiene la pelota cerca del área. Para nosotros es muy importante contar con él. Está en un momento increíble, nos ayuda mucho. Habla por sí solo, es un goleador nato. Ojalá lo podamos ayudar mucho para ser esa estrella que ya es, pero que va a seguir siendo por muchos años y ojalá sea aquí en el Real Madrid”.

Candidatos en el Mundial 2026: “Argentina y España son dos de las favoritas. También Francia. Hay muchas selecciones que tienen gran equipo y buen funcionamiento. Va a ser un Mundial muy lindo. Siempre hay candidatos, pero también siempre hay sorpresas, que eso es lo lindo de los Mundiales. Ojalá sea un Mundial muy lindo para la selección argentina y podamos llegar a lo más alto”.

Qué hubiera hecho si no era futbolista: “Me habría dedicado a algo de la música. Me encanta y lo puedo disfrutar mucho. Conecto conmigo, con mis amigos… Es un placer poder disfrutar de la música".

El tenis: “Ahora hace bastante que no, pero de chico mientras jugaba al fútbol jugaba al tenis y fue un deporte muy lindo que lo disfruté mucho hasta que me fui a River, a Buenos Aires. Es un deporte muy hermoso, que sigo viendo. No lo puedo jugar, pero sí me gusta verlo y estar al tanto de lo que pasa en el tenis”.