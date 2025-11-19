Un ex Boca fue convocado a la Selección de Paraguay pero se olvidó el pasaporte en un pantalón y tuvo que ser desafectado

El hecho ocurrió previo a embarcar para una gira norteamericana donde el seleccionado disputa dos amistosos previo a la Copa del Mundo 2026.

Hay veces que distintos planteles se ven obligados a sufrir distintas bajas por lesión o expulsiones que no le permiten convocar a distintos jugadores de cierta relevancia. Sin embargo puede ocurrir también que por alguna desinteligencia algunos futbolistas tengan que quedarse afuera del equipo.

A la Selección de paraguay le sucedió una situación insólita. Gustavo Alfaro dio la lista de convocados para disputar una gira norteamericana para enfrentar a Estados Unidos y México con la presencia del importante mediocampista con paso por Boca Andrés Cubas , una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo.

Más allá de la convocatoria, donde parecía que estaba todo controlado debido a que el jugador gozaba de buena salud para jugar, una situación insólita complicó la participación del jugador. El futbolista se olvidó el pasaporte en un pantalón que terminó siendo lavado con la documentación en el interior.

"La señora que trabaja ahí tampoco no se dio cuenta y metieron en el lavarropas. Él está muy pichado. Nunca deja el pasaporte en el pantalón, me dijo, pero ahora no sé qué pasó", dijo el padre del jugador sobre lo ocurrido durante un diálogo en ABC Cardinal.

A su vez, Cubas necesitaba una visa para ingresar a Canadá, lo que no se pudo resolver a contrarreloj.

Un jugador borrado de Boca fue visto en la Copa Potrero del Kun Agüero: de quién se trata

Boca atraviesa un presente futbolístico en alza en comparación a meses anteriores donde no ofrecía garantía y la hinchada le dejaba en claro que no se sentían representados. El clima cambió por completo, con jugadores que dieron la cara, clasificaron a la próxima Copa Libertadores, le ganaron a River, e ilusionan con seguir mejorando.

En medio de esos logros algunos jugadores tuvieron que pasar a ser considerados en un segundo plano a pesar de haber sido una pieza clave en distintos pasajes del plantel. En las últimas horas uno de los futbolistas que perdieron terreno fue visto de forma distendida en la Copa Potrero que organiza el exfutbolista histórico Sergio Kun Agüero.

Se trata del lateral derecho Lucas Blondel, quien ha tenido que bajar a la reserva para sumar minutos debido a que Juan Barinaga le ganó la pulseada en la lucha por el puesto, como también al peruano Luis Advíncula que es el segundo de mayor consideración en ese lugar de la cancha.

Alfredo Montes-Blondel

El mismo fue visto en una historia de Instagram que compartió el periodista Afredo Montes de Oca, con quien se tomó una imagen durante un momento distendido donde estaba presente el mate. El futbolista no es convocado desde el duelo que se disputó en La Bombonera ante Belgrano de Córdoba luego de la muerte de Miguel Ángel Russo. Borrado del plantel probablemente Blondel busque una salida a corto plazo antes de la finalización de su contrato estipulada para diciembre de 2027.